von Katja Michel Hermann Simon ist Mitgründer der Beratung Simon-Kucher und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Preispolitik, was ihm den Titel „Preis-Papst“ eingebracht hat. Der Ökonom über das Krisenjahr 2022, die Macht der Preisgestaltung – und ausgebrannte Vertriebler

Herr Simon, Sie haben letzten März, also wenige Wochen nach Beginn des Krieges, für Aufruhr gesorgt, als Sie Unternehmen empfahlen, möglichst schnell und kräftig die Preise zu erhöhen. Sind die Unternehmen Ihrem Rat gefolgt?

HERMANN SIMON: Ja – sofern sie denn höhere Preise durchsetzen konnten. Den meisten ist es gelungen. Bereits 2021 fingen die Kostensteigerungen bei Energie und Rohstoffen an, in einer solchen Situation hat man als Unternehmen keine andere Wahl, als die Kostensteigerungen schnell und in möglichst hohem Umfang weiterzugeben. Das war mein Appell: Ihr müsst die Preise erhöhen. Und zwar schnell.