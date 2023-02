Automarken: Gewinner und Verlierer

Tesla sorgt mit weltweiten Preissenkungen für Aufruhr in der Branche. Schon zum Jahresende 2022 zogen die Verkäufe in Deutschland stark an. Von Januar bis Dezember errechneten die Beamten ein Plus von 76,2 Prozent auf 69.963 Fahrzeuge. Das entsprach den Angaben zufolge einem Anteil von 2,6 Prozent. Von Dezember 2022 zu 2021 verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt sogar einen Zuwachs von 162,7 Prozent. Tesla stellte zum Jahresende bereits 5,6 Prozent aller Neuzulassungen von Personenkraftwagen. Größter Gewinner 2022 war aber ein anderer Hersteller aus dem Ausland.