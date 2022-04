von Thomas Steinmann Riesige Investitionen in neue Gaskraftwerke schienen die perfekte Lösung, um den CO2-Ausstoß schnell zu senken. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Und veränderte alles

Vom Dach des alten Kohlekraftwerks in Herne sieht es so aus, als könnte die nächste Stufe der Energiewende bald beginnen. Unten erstreckt sich das Ruhrgebiet, das von hier aus mit Strom versorgt wird, aktuell noch aus Steinkohle, die in dem 450-Megawatt-Block Herne 4 verfeuert wird. Auf dem Dach des Meilers steht Andreas Reichel und schaut auf den Neubau nebenan, der die Zukunft sein soll: Herne 6, ein nagelneues Gaskraftwerk. Im Sommer soll es ans Netz gehen.

Die neue Anlage sei „das modernste und größte Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk, das derzeit in Deutschland gebaut wird“, sagt der Chef des Essener Energiekonzerns Steag. An seinem Standort in Herne hat das Unternehmen einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investiert, um den Steinkohleblock aus dem Jahr 1989 durch ein saubereres Kraftwerk zu ersetzen. Noch bis vor Kurzem sei er davon ausgegangen, dass eine Anlage wie diese ein „Flaggschiff“ für die Energiewende sei, sagt Reichel. „Vielleicht ist das auch heute noch so. Aber mittlerweile steht dahinter ein Fragezeichen.“

Nicht nur in Herne ist die Verunsicherung riesig, seit der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in der Energiepolitik eine Zeitenwende eingeleitet hat. Auch in der Berliner Politik und der gesamten Energiebranche ist unklar, ob der Plan der Ampel für die nächste Phase der Energiewende noch aufgeht: raus aus der schmutzigen Kohle, rein in neue Gaskraftwerke, die weniger klimaschädliches CO₂ ausstoßen.

Eigentlich galt Erdgas als die beste „Brückentechnologie“, bis genug Windräder und Solaranlagen gebaut sind. Doch dieser Plan basiert maßgeblich auf Erdgas aus Russland, von dem sich Deutschland in den vergangenen Jahren zunehmend abhängig gemacht hat. Nach dem Überfall auf das Nachbarland und den Drohungen des Kreml mit einem Gaslieferstopp bemüht sich die Bundesregierung mit allen Mitteln, den Gasverbrauch und die Importe herunterzufahren – mit massiven Folgen auch für die Energiewende.

Mit seinem Krieg habe Russlands Präsident Wladimir Putin das Konzept von Erdgas als Brückentechnologie „kaputt gemacht“, sagt Staatssekretär Patrick Graichen, der im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck die Energiewende steuert. „Die Brücke ist eingestürzt.“ Was aber sind die Alternativen? Und was bedeutet das für das zentrale Großprojekt der Ampel: Zerstört der Krieg auch den Klimaschutz?

Wer im Ruhrgebiet unterwegs ist, kann das Steag-Kohlekraftwerk in Herne schon von der Autobahn aus sehen – mitsamt dem Schriftzug auf der Fassade: „Wir sorgen für sichere Energie. Jetzt und in Zukunft.“ Bereits 2016 beschloss Deutschlands größter Steinkohleverstromer, dass der sichere Strom in Herne künftig aus Gas kommen soll: mit 600 Megawatt elektrischer Leistung, 85 Prozent Wirkungsgrad und Fernwärme für 275 000 Haushalte – und gut der Hälfte weniger an CO₂-Emissionen im Vergleich zum alten Kohleblock. 2019 begann der Bau, inklusive einer 23 Kilometer langen Gasleitung. Über sie soll der Brennstoff kommen, eigentlich auch russisches Gas.

Für das Unternehmen sei das Gaskraftwerk ein „größerer Kraftakt“, sagt Steag-Chef Reichel. Seit Monaten befindet sich der Konzern in einer harten Sanierung, im Rahmen des 2019 im Bund beschlossenen Kohleausstiegs sollen eigentlich bald mehrere Meiler stillgelegt werden. Dagegen soll das Projekt in Herne für die Zukunft des Unternehmens stehen, so wie sie die Politik immer gepredigt hat: eine hochmoderne und effiziente Gasanlage, die sich flexibel regeln lässt und als Sicherheitspuffer für den Strom aus Wind und Sonne dient – und die sich laut dem Hersteller Siemens Energy auch auf den Betrieb mit CO₂-freiem Wasserstoff umrüsten lässt.

An Projekte wie Herne 6 haben die Ampelparteien gedacht, als sie im Herbst über einen Turbo für die Energiewende verhandelten. Heute liest sich ihr Koalitionsvertrag wie ein Dokument aus einer anderen Zeit: Neben einem deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, heißt es darin, seien auch neue Gaskraftwerke „unverzichtbar“, um den Strom- und Energiebedarf „zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken“. Die Anlagen sollten sicherstellen, dass der Kohleausstieg schon im Jahr 2030 statt erst 2038 abgeschlossen werden kann und Deutschland seine Klimaziele erreicht. Auf EU-Ebene setzte sich die neue Regierung noch vor wenigen Wochen sogar dafür ein, dass Investitionen in Gas als nachhaltig eingestuft werden.

Die Strategie, Gas als Übergangstechnologie zu nutzen, kann nur funktionieren, wenn viele neue Kraftwerke gebaut werden. Derzeit laufen in Deutschland Gasanlagen mit einer Leistung von knapp 32 Gigawatt, die im vergangenen Jahr etwa 13 Prozent des Stroms erzeugten – während Braun- und Steinkohlemeiler mehr als das Doppelte beisteuerten. Um die letzten drei Atommeiler und immer mehr Kohleblöcke mit ihrer gesicherten Leistung zu ersetzen, müssen die Gaskapazitäten in den kommenden Jahren steigen.

Um wie viel genau, dazu gehen die Schätzungen auseinander: Das Forschungsinstitut EWI hält eine zusätzliche Leistung in Höhe von 23 Gigawatt für erforderlich, der Bundesverband der Deutschen Industrie sogar 43 Gigawatt. Klar ist: Es geht um mindestens 40 Gaskraftwerke und einen gigantischen Investitionsbedarf. Experten beziffern die Kosten auf bis zu 30 Mrd. Euro.

Doch schon vor dem Kriegsschock passten die Brückenpläne nicht so recht zur Realität. Seit Längerem winken Energiemanager ab, wenn es um den Neubau von Gaskraftwerken geht – und zwar aus rein wirtschaftlichen Gründen. „Keiner in unserer Branche glaubt, dass auch nur ein Gigawatt Gas neu gebaut wird, wenn die Politik nicht die Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt ändert“, sagt der Chef eines großen Energieversorgers.

Kein Neubau ohne Rendite

Was die Konzernchefs von neuen Gasprojekten abhält: Die Kraftwerke sollen in erster Linie als Ergänzung zu den Erneuerbaren dienen und möglichst wenig laufen – nämlich nur dann, wenn nicht genug Strom aus Sonne und Wind verfügbar ist. Doch ein Kraftwerk, das nur selten Energie produziert, verdient kein Geld. Die Branche fordert daher staatliche „Anreize“ für Gaskraftwerke – etwa Prämien, die dafür gezahlt werden, dass Betreiber gesicherte Kapazitäten vorhalten, die jederzeit abgerufen werden können.

Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel vereinbart, solche Mechanismen zu prüfen. Dann kam der Krieg. Und jetzt ist nicht einmal sicher, dass Deutschland genug Gas bekommt – und wie teuer es wird, das günstige Pipelinegas aus Russland schrittweise durch andere Lieferanten zu ersetzen. Sollte es im Konflikt mit dem Kreml einen Lieferstopp oder ein EU-Gasembargo geben, wäre die Bundesregierung gezwungen, in den Markt einzugreifen. Nach dem Notfallplan von 2019 würden dann auch einzelne Gaskraftwerke abgeschaltet.

Ende März hat Wirtschaftsminister Habeck den Gas-Notfallplan aktiviert. Es gilt nun die Frühwarnstufe: verstärkte Vorbereitungen auf den Ernstfall. Auch bei Jörg Teupen ist die Nachricht aus Berlin an jenem Morgen eingeschlagen Die Lage sei ernst, sagt der Technikvorstand der Kieler Stadtwerke. Aber man dürfe jetzt nicht in Hektik verfallen.

Auch Teupens Unternehmen ist auf Erdgas aus Russland angewiesen, nicht nur als Gasanbieter für Haushalte und Unternehmen. Seit 2019 betreiben die Stadtwerke an der Kieler Förde das Küstenkraftwerk: ein Gaskraftwerk mit 190 Megawatt elektrischer Leistung, das einen alten Steinkohleblock ersetzt hat und die Stadt Kiel auch mit Fernwärme versorgt. Pro Jahr benötigt die 290 Mio. Euro teure Anlage etwa zwei Terawattstunden Gas. Den Brennstoff kaufen die Stadtwerke auf bis zu drei Jahre im Voraus an der Börse. Der Anteil aus Russland entspricht in etwa dem im deutschen Gasmix – also zuletzt mehr als 50 Prozent.

Das Kieler Kraftwerk kann als Muster dienen, wie Gas die erneuerbaren Energien ergänzt: Den Strom liefern 20 Gasmotoren, die sich einzeln steuern lassen – eine Technologie, die es in dieser Größe in Deutschland noch nicht gab. Das Kraftwerk sei besonders „flink und regelfähig“, sagt Teupen: „Damit passt es sehr gut in die neue Energiewelt.“

Wenn viel Ökostrom im Netz ist und die Preise niedrig sind, fährt das Kraftwerk runter. Wenn Strom benötigt wird, fährt es hoch, und zwar „von null auf 100 in fünf Minuten“, wie Teupen sagt. Das Anfahren koste gerade einmal wenige Hundert Euro, bei dem Kohlemeiler seien es früher 15.000 Euro gewesen – bei einer Anfahrzeit von vier bis sechs Stunden.

Doch auch in Kiel spüren sie, dass es die Gaskraft im Markt schwer hat. Nach der Inbetriebnahme ist die Anlage 4000 Volllaststunden gelaufen, vergangenes Jahr waren es noch rund 3500 – nicht zuletzt wegen der gestiegenen Kosten für Gas. In Zukunft, erwartet Teupen, dürften es noch weniger Betriebsstunden werden – wenn die Bundesregierung ihre großen Ziele beim Ausbau der Solar- und Windenergie erreicht. Schon heute rechnet sich selbst der hochflexible Betrieb in Kiel nur dank der Kraft-Wärme-Kopplung, für die es auch eine Förderung des Bundes gibt. Einen Neubau von Gasanlagen, die nur Strom produzieren, hält auch Teupen unter den heutigen Marktbedingungen für unrealistisch.

Durch den Konflikt mit Russland kommen nun auch noch Fragen nach der künftigen Versorgungssicherheit und den Preisen im Gaseinkauf hinzu. Schon länger gibt es bei den Kieler Stadtwerken einen Plan für den Ausstieg aus fossilem Gas: Im Jahr 2029 soll der erste der 20 Motoren im Küstenkraftwerk auf CO₂-freien Wasserstoff umgestellt werden. Bis 2033 soll der Wasserstoffanteil auf ein Viertel steigen, bis 2040 auf 100 Prozent. Technisch sei es ohne Weiteres möglich, die Umstellung zu beschleunigen und zügig mehr Wasserstoff beizumischen, sagt Teupen. Das Problem sei aber der Mangel an Wasserstoff: „Ich bin skeptisch, dass die nötigen Mengen kurzfristig zur Verfügung stehen.“

Auf das grüne Gas als Rettung setzt auch die Bundesregierung. Gaskraftwerke müssten nun schneller als geplant zu Wasserstoffkraftwerken werden, sagt Energiestaatssekretär Graichen. Doch Wasserstoff nutzt dem Klima nur, wenn das Wasser mit Ökostrom in seine Bestandteile aufgespalten wird. Daher wird Deutschland auch beim Wasserstoff auf Dauer auf Importe angewiesen sein, wenn auch aus anderen Ländern als Russland. Zudem soll das grüne Gas auch in allen möglichen anderen Sektoren helfen, die CO₂-Emissionen zu drücken, von der Stahl- und Chemieindustrie bis hin zum Verkehr. Dafür werden Unmengen an Wasserstoff benötigt, die sich nicht so bald selbst herstellen oder importieren lassen – schon gar nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Vor allem kurzfristig dürfte in der Stromerzeugung ein Energieträger wieder an Bedeutung gewinnen, den man loswerden will: die Kohle. Eine Laufzeitverlängerung für die letzten drei Atommeiler, die 2021 noch rund sieben Prozent zur Stromproduktion beisteuerten, hat die Bundesregierung nach kurzer Prüfung verworfen, unter anderem weil die Brennelemente nicht mehr lange halten. Viele bestehende Gaskraftwerke dürften zumindest in nächster Zeit seltener laufen – entweder weil wegen der unsicheren Lage Gas gespart werden muss oder weil die exorbitanten Gaspreise die Brennstoffkosten der Anlagen so hoch treiben, dass sie aus dem Markt gedrängt werden. Bleibt die Kohle – vor allem die besonders klimaschädliche Braunkohle. Ihr Vorteil: Sie kommt zuverlässig aus heimischen Tagebauen und ist günstig.

Sicherheit vor Klimaschutz

Neben der Zeitenwende in der Sicherheitspolitik erlebt das Land so auch eine andere gravierende Verschiebung: Wenn es um Energie geht, lag der Fokus zuletzt meist auf dem Klimaschutz. Jetzt steht die Sicherheit der Versorgung im Vordergrund. So will die Bundesregierung Kohlekraftwerke, die eigentlich bald stillgelegt werden sollten, zunächst in einer Notfallreserve halten. Dabei ist klar, dass die Sicherheit einen Preis hat, nicht nur finanziell: Zumindest kurzfristig dürften die CO₂-Emissionen in der Energiebranche nicht so stark sinken wie geplant.

Bei ihrem Ziel, den Ausstieg aus der Kohle möglichst bis 2030 zu schaffen, will die Regierung jedoch bleiben. Die meisten Experten halten auch das Konzept, mithilfe der Gaskraft eine Brücke in das Erneuerbaren-Zeitalter zu bauen, weiterhin für richtig – wenn auch mit Anpassungen. „Ich wüsste nicht, wie es sonst gehen sollte“, sagt Klaus-Dieter Maubach, Chef des Energieriesen Uniper. Schließlich wolle niemand den Kohleausstieg dauerhaft revidieren.

„Klar ist, dass die erneuerbaren Energien ein Back-up-System benötigen“, sagt Thorsten Lenck, Energiemarktexperte beim Thinktank Agora Energiewende. Vorübergehend müsse der Gasverbrauch durch Effizienzmaßnahmen gesenkt werden und das für die Kraftwerke nötige Gas künftig aus anderen Bezugsquellen kommen – eine Strategie, an der die Bundesregierung arbeitet. Zudem müssten die Anlagen schneller auf erneuerbaren Wasserstoff umgestellt werden. Lenck hält es sogar für möglich, dass die Energiepreisschübe der vergangenen Monate die nötigen Marktsignale für neue Gaskraftwerke liefern könnten: Die aktuelle Krise führe vor Augen, was hohe Preise anrichten könnten, sagt er. „Investitionen in regelbare Kraftwerke sind auch eine Absicherung gegen hohe Strompreise.“

Auch am Kraftwerksstandort in Herne hat der Betreiber reagiert. Schon wenige Tage nach Kriegsbeginn beschloss die Steag-Führung, die Umrüstung des Kohleblocks auf das kommende Frühjahr zu verschieben. Eigentlich sollte der Meiler in diesen Wochen stillgelegt und auf einen gasbefeuerten Heizkessel umgerüstet werden. Nun soll die Anlage im nächsten Winter verfügbar sein, falls der Konflikt mit Russland zu Stromengpässen führt.

Manche Kohlekraftwerke müssten wegen der neuen Lage in die „Nachspielzeit“ gehen, sagt Steag-Chef Reichel. Die Anlagen könnten kurzfristig als „kleine Brücke zur großen Brücke“ dienen. Die große Brücke – das sind auch für Reichel weiterhin Gaskraftwerke, so wie der neue Block 6 in Herne. An den Plänen für eine baldige Inbetriebnahme hält die Steag trotz der unsicheren Situation fest. Im Juli oder August soll es so weit sein.