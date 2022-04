Die Bauzinsen ziehen an – was können sich Käufer noch leisten?

Kolumne Immobilien Die Bauzinsen ziehen an – was können sich Käufer noch leisten?

Die Bauzinsen steigen viel schneller als gedacht. Schon jetzt ist die Drei-Prozent-Marke in Gefahr. Für Hauskäufer heißt das: Kleiner denken, länger abzahlen oder erheblich mehr Eigenkapital mitbringen. Wir haben's durchgerechnet

Banken können schnell reagieren, wenn sie wollen, sehr schnell sogar. Das beweisen sie dieser Tage: Während sich die Zentralbank noch auf ihre vorösterliche Sitzung vorbereitete und über die passende Wortwahl nachdachte (wie genau also sollte man diesmal kommunizieren, dass die Zinsen im Lauf des Jahres erstmals wirklich angehoben werden und welches Ausmaß sollte man dabei andeuten?) haben die Geschäftsbanken ihre Zinsen erneut angehoben. Die Bauzinsen vor allem. Inzwischen haben sich die Kosten für Hauskredite in Rekordzeit von unter einem Prozent auf zwei bis drei Prozent erhöht. Der Anstieg seit Jahresbeginn ist so stark wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

Und vermutlich ist das Ende der Steigerung noch nicht erreicht. Denn dass die Notenbanken stärker in die Geldwertstabilität eingreifen müssen, machen die Inflationsdaten Woche für Woche deutlicher: Die USA meldeten erneut eine hohe Inflationsrate, bei 8,5 Prozent, das ist so viel wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Europa erreicht jetzt eine Preissteigerung von 7,5 Prozent, selbst in Deutschland hat sie aktuell 7,3 Prozent erreicht. Vermutlich wird die Inflation das ganze restliche Jahr über bei mehr als 6 Prozent liegen, so lauten derzeit die Prognosen.

Zudem sagen so viele Industrieunternehmen wie selten: Wir werden bald unsere Preise anheben. Also drücken die Preissteigerungen für Rohstoffe, Vorprodukte und Energie auch immer stärker auf die Endprodukte durch. Die Ukrainekrise verschärft die Lage noch, weil sie zu Lieferproblemen führen wird, und zwar an Stellen, an denen bisher noch keine Knappheiten absehbar waren. Der Nachschub am Bau wird also vermutlich schwieriger werden. Das treibt dann weiter die Preise.

Aktie der Woche Delivery Hero: Der Appetit ist weg Der Essenslieferdienst ist vom Corona-Highflyer zum Dax-Schlusslicht mutiert. Obwohl Delivery Hero gerade die ärgsten Liquiditätsprobleme gelöst und den Break-Even angekündigt hat, bleibt die Skepsis der Investoren groß

Eine deutliche Zinserhöhung der Zentralbanken scheint da unausweichlich – und die Geschäftsbanken nehmen sie vorweg: Während Habenzinsen aufs Ersparte noch lange nicht in Sicht sind, preschen die Sollzinsen für Kredite bereits nach oben. Auch die Zinskonditionen für Firmenkredite haben seit Jahresende rund 80 Prozent zugelegt. Die Bauzinsen aber sind zuletzt so schnell gestiegen, wie es der Markt seit über 20 Jahren nicht mehr erlebt hat: Sie haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Innerhalb von gut drei Monaten.

Bisher war der Minizins ein Trostpflaster für steigende Preise

Noch im Januar lag der Hypothekenzins für die 15-jährige Zinsbindung unter der magischen Marke von einem Prozent. Die Finanzierung eines Hauskredites kostete Immobilienerwerber – trotz des Anstiegs 2021 – zunächst bankseitig noch gnadenlos wenig, was immerhin noch ein Trostpflaster dafür war, dass die Quadratmeterpreise unbeirrt weiter kräftig stiegen. Das hielt zumindest die Finanzierung von Wohnimmobilien noch günstig. Was also bedeutet es nun, dass die Bauzinsen bei mancher Bank auf mehr als das Doppelte geklettert sind?

Inzwischen muss man für eine handelsübliche Finanzierung im Bestfall 2,15 Prozent Zinsen veranschlagen. Das gilt beim Kauf einer 400.000-Euro-Immoblie, für die man sich von der Bank 320.000 Euro leihen muss (also 80 Prozent Fremdkapital). Der Tilgungssatz liegt im Anfangsjahr bei 3 Prozent, der Zinssatz ist auf 15 Jahre festgeschrieben. Das ist aber wie gesagt nur der Bestfall bei den günstigsten Kreditfinanzierern. Es kann nämlich auch weitaus mehr sein: Selbst die ING Bank, die bisher für niedrige Baufinanzierungskonditionen bekannt war, verlangt jetzt bereits 2,68 Prozent für solch einen Standardkredit. Und sie macht noch längst nicht das teuerste Angebot. Bei anderen Wettbewerbern kratzen die Zinsen an der 3-Prozent-Marke.

Da drängen sich natürlich zwei Fragen auf: Wie viel macht das für einen Standardkäufer aus – und wird es viele Kaufwillige in Schwierigkeiten bringen, die kurz vor dem Abschluss eines Finanzierungsvertrages stehen? Könnte es vielleicht sogar den ewig währenden Aufschwung bei den Häuserpreisen endlich beenden, weil die Nachfrage nach Immobilienkrediten angesichts der steigenden Zinsen spürbar kleiner wird? Rechnen wir das einmal durch:

Der Klassiker hierzulande ist noch immer die 80-Prozent-Finanzierung. Die Kunden bringen also rund 20 Prozent des Immobilienwerts an Eigenkapital mit – und die Kaufnebenkosten für Makler, Finanzamt und Notar. Nun hat zwar Bundesbankvorstand Joachim Wuermeling zuletzt angemahnt, dass sich bei inzwischen jeder zehnter Finanzierung die Kunden sogar 100 Prozent des Hauspreises von der Bank finanzieren ließen – oder sogar noch die Nebenkosten. Doch solchen Beispielen sollte man als sicherheitsbewusster Käufer ohnehin nicht folgen. Dem Vernehmen nach sind solche Vollfinanzierungen auch die große Ausnahme. Zumindest die Zahlen der großen Baufinanzierungsvermittler Interhyp und Dr. Klein geben neuzeitlich keine Erhöhung der Beleihungsquoten her – im Gegenteil, die Quote ist seit Herbst 2021 von rund 84 Prozent wieder auf 80 Prozent gesunken.

Finanzieren Käufer jetzt gewagter?

„Der fremdfinanzierte Anteil des Immobilienwertes – der Beleihungsauslauf – befindet sich zum Ende des ersten Quartals mit 80,42 Prozent auf einem recht niedrigen Niveau“, heißt es etwa im aktuellsten Trendindikator Baufinanzierung bei Dr. Klein, der diese Woche erschienen ist: „Das spiegelt auch unsere Erfahrung aus der Praxis wider: Nur sehr selten übersteigen die Kredite den Kaufpreis. Die Banken agieren konservativ und schauen bei der Finanzierung genau hin.“ Auch Interhyp nennt die 80-Prozent-Beleihung als Durschnitt und Standardwert bei der Hausfinanzierung. Zumindest gewagter also finanzieren deutsche Hauskäufer derzeit nicht.

Geldanlage REITs oder Immobilienfonds: Wer schneidet besser ab? Immobilien werden immer teurer, ein Kauf wird für viele Menschen unerschwinglich. Wer trotzdem von den Preissteigerungen profitieren will, kann in Immobilienfonds oder sogenannte REITs investieren – mit unterschiedlichen Ertragsaussichten und Risiken

Für eben diese 80-Prozent-Fremdkapitalquote betragen die Zinsen derzeit rund 2,15 Prozent beim günstigsten Baufinanzierer. Bei etwas teureren Anbietern muss man zirka 2,25 bis 2,4 Prozent rechnen, bei 15 Jahren Zinsbindung und 320.000 Euro Kreditsumme mit 3 Prozent Anfangstilgung. Etwas günstiger wird es, wenn man nur auf 10 Jahre finanziert. Dann bekommt man den Kredit mit Glück noch für rund 1,9 Prozent, also günstiger als 2 Prozent. Doch ergibt es gerade bei den hohen Darlehenssummen heutzutage wenig Sinn, nur auf relativ kurze Sicht zu finanzieren. Zumal die Zinsen in den kommenden Jahren eher weiter ansteigen werden. Es ist jedenfalls extrem unwahrscheinlich, dass sie in zehn Jahren erneut auf den historischen Tiefstständen der jüngsten Zeit liegen werden. Von daher gilt noch immer: Anfangs eine möglichst lange Zinsbindung wählen, um wenigstens die aktuellen 2 Prozent möglichst lange einzuloggen.

Üppigeres Eigenkapital lohnt sich doppelt

Spannend ist auch, wie sich zurzeit die Zinsen in Abhängigkeit vom Eigenkapital verändern. Was zahlen also jene Käufer für Kredite, die tatsächlich kein eigenes Geld mitbringen, sondern sich 100 Prozent des Hauskaufs von der Bank finanzieren lassen müssen? Sie legen – selbst im günstigsten Fall – bereits 2,72 Prozent hin, wenn sie eine Standardimmobilie für rund 400.000 Euro kaufen und wirklich die Bundesbanksche Vollfinanzierung benötigen. Bei Anbietern wie der ING kosten solche Kredite dann schon 3,23 Prozent Zinsen. Das ist enorm.

Vielleicht sind solche Zinssätze auch eine Art Abschreckungstarif, damit möglichst wenige Käufer auf die Idee kommen, wirklich sehr hohe Beleihungsquoten zu wählen (was auch für die Bank höhere Risiken birgt). Die Zinsen für die 100-Prozent-Finanzierung sind schließlich gut einen halben Prozentpunkt höher als die für normale 80-Prozent-Kredite. Und schon 0,7 Prozentpunkte teurer als bei einer 60-Prozent-Finanzierung. Besonders jetzt gilt also: Mehr Eigenkapital macht den Kauf günstiger.

Allerdings ist auch auffällig: Der große Zinssprung verläuft aktuell zwischen der 80-Prozent-Finanzierung und der 90-Prozent-Beleihung. Zwischen beiden Eigenkapitalquoten liegen rund 0,4 Prozentpunkte Zinsunterschied. Die 100-Prozent-Kredite kosten dann sozusagen nur noch einen Schnaps zusätzlich. Dagegen macht es nur rund 0,1 Prozentpunkt an Zinsen aus, ob man ein Haus mit 60 oder 80 Prozent Eigenkapital finanziert. Die deutliche Botschaft der Bankenbranche ist: Wer sein Haus mit nennenswertem Eigenkapital finanziert, der muss nun zwar 2 Prozent Zinsen zahlen, aber er wird grundsätzlich dennoch belohnt. Denn es ist relativ egal, ob er fürs 400.000-Euro-Haus 80.000 Euro Eigenkapital mitbringt oder 160.000 Euro. Dagegen macht es einen Riesenunterschied, ob er immerhin diese 80.000 Euro aufbringt oder bloß 40.000 Euro und weniger.

Anders ausgedrückt könnte der Ratschlag an Hauskäufer also heißen: Bevor Sie jetzt schnell auf Biegen und Brechen eine teure Immobilie kaufen, obwohl sie noch nicht wirklich viel Startkapital angesammelt haben, überlegen Sie noch einmal, ob das wirklich solide kalkuliert ist. Notfalls sollten sie lieber Abstriche machen, um die künftige Finanzierung nicht zu gefährden. Wie die aussehen könnten? Sie könnten eine kleinere Immobilie kaufen, also lieber eine Dreizimmerwohnung als eine Vierzimmeretage. Oder lieber eine günstigere Bestandsimmobilie als einen teuren Neubau. Oder lieber eine Wohnung als eine Doppelhaushälfte. All das könnte den Kaufpreis eventuell noch so weit drücken, dass es zu Ihrem Kreditbudget passt.

Tunlichst vermeiden sollte man dagegen Panikkäufe nach dem Motto: Lieber schnell noch finanzieren, als sich die – noch – günstigen Kreditzinsen durch die Lappen gehen zu lassen.

Die Monatsrate steigt erheblich

Nun die spannende Frage: Wie arg schlägt das neue Zinsniveau bereits auf die Raten durch und auf die Abzahldauer? Inwiefern also können sich alle Hauskäufer kurz vor dem Vertragsabschluss die Zinsaufschläge noch leisten? Bleiben wir bei der 80-Prozent-Finanzierung und dem 320.000-Euro-Kredit für eine 400.000 Euro-Immobilie: Noch vor ein paar Wochen, als der Zinssatz bei rund 1 Prozent lag, hätte man den Kredit für eine Monatsrate von 1.066 Euro bekommen, bei 3-prozentiger Anfangstilgung. (Das entspricht übrigens auch etwa den durchschnittlichen Werten deutscher Hauskäufer, sagen die aktuellen Zahlen der Finanzierungsvermittler). Bei dieser Ratenhöhe und unverändertem Zins hätte ein Käufer also bisher für das Abzahlen knapp 29 Jahre benötigt.

Immobilien Reform der Grundsteuer: Was auf Eigentümer und Mieter zukommt Die neue Grundsteuer ist eine der komplexesten Steuerreformen der vergangenen Jahre, weil die Länder sie völlig unterschiedlich umsetzen. Capital erklärt, auf was sich Eigentümer und Mieter einstellen müssen

Aktuell muss er im Bestfall (bei 2,15 Prozent Zinsen) mit einer Rate von 1.362 Euro rechnen – also schon 300 Euro mehr. Das bedeutet bei Auslaufen der Zinsbindung in 15 Jahren noch rund 150.000 Euro Restschulden. Angenommen, die Zinsen und die Rate blieben auch danach gleich, wann wäre er dann mit dem Abzahlen des Kredits fertig? Es wird manchen überraschen, aber er hätte schon nach insgesamt 25 Jahren den Kredit voll abgetragen. Also rund vier Jahre schneller als mit dem Niedrigzins vom Januar.

Das ist das sogenannte Tilgungsparadox: Je höher die Zinsen ausfallen, desto schneller sind Hypothekenkredite getilgt. Denn anfangs machen die Zinsen einen sehr großen Anteil an der Monatsrate aus. Doch je kleiner der Zinsanteil mit jeder Tilgungsrate wird, umso stärker und schneller sinkt er auch, wenn der Eingangszinssatz besonders hoch war. Der Preis für die schnellere Tilgung des höherverzinsten Kredits ist freilich die höhere Rate, die der Käufer aufbringen muss, eben 1.362 Euro statt 1.066 Euro. Aber auch die muss der Käufer ja nicht zwingend zahlen, denn...

An der Laufzeit-Schraube drehen

...kann er sich die monatlich rund 300 Euro zusätzlich nicht leisten, könnte er natürlich auch die Anfangstilgung herabsetzen, um bei 1.066 Euro Rate zu bleiben. Dann aber müsste er den Kredit natürlich länger abzahlen. Schätzen Sie mal, was das ausmachen würden. Er wäre dann 35 Jahre und 2 Monate mit dem Rückzahlen beschäftigt. Das ist dann doch erheblich mehr als die ursprünglichen knapp 29 Jahre. Der Käufer wäre also rund sechs Jahre länger mit dem Kredit beschäftigt als noch beim Vertragsschluss im Januar. Oder der Kredit käme ihn 300 Euro teurer pro Monat. Im Best-Case-Szenario.

Bekommt er einen schlechteren Zinssatz, weil er nicht vom günstigsten Kreditfinanzierer landet, sondern bei einer etwas teureren Bank, läge der Zins bei rund 2,68 Prozent. Damit wäre schon eine Monatsrate von 1.500 Euro fällig. Dafür läge die Restschuld in 15 Jahren bei nur noch 144.00 Euro und das Darlehen wäre schon nach 24 Jahren getilgt. Auch an der Stelle sei noch einmal gewarnt, einen Kredit vorschnell mit höherem Fremdkapitalanteil abzuschließen, denn bei der 100-Prozent-Finanzierung wäre die Monatsrate schon arg hoch – im Vergleich zum Normalkauf im Januar: Die Zinsen dafür fangen bei 2,72 Prozent an und liegen selbst bei normalen Baufinanzierungsvermittlern bei 3,23 Prozent. Das schraubt die Rate dann schon auf rund 1.900 bis 2.000 Euro oder noch höher. Da tröstet es auch wenig, dass die Schulden bereits in 23 oder 24 Jahren getilgt sind, also ein Jahr früher als bei der Normalfinanzierung. Die Rate von 2.000 Euro pro Monat dürfte für viele Hauskäufer bereits zur großen Belastung werden.

Oder kleiner denken

Was könnte nun ein Normalkäufer noch unternehmen, wenn ihn schon die neue Standardrate von 1.362 Euro zu sehr drückt – weil er noch vor wenigen Wochen mit nur 1.066 Euro kalkulierte? Ihm bliebe nur eines: Er müsste entweder zusehen, dass er sich noch weiteres Eigenkapital leihen kann, um die Beleihungsquote zu drücken. (Vielleicht springen Eltern und Verwandte hier helfend ein.) Oder er könnte sich eben keinen 320.000-Euro-Kredit leisten, sondern dürfte nur weniger aufnehmen. Er müsste also den Kaufpreis so drücken, dass seine Eigenkapitalsumme möglichst bei 60 Prozent des Hauswerts läge, damit der Zinssatz für den Kredit billiger wird. Das hieße in diesem Fall: Er könnte bei 80.000 Euro Eigenkapital nur einen Kredit von 200.000 Euro aufnehmen. Die Immobilie dürfte also insgesamt rund 300.000 Euro kosten. Bei dieser Preisschwelle jedoch dürfte es aktuell immer schwieriger werden, auf dem Immobilienmarkt noch etwas zu finden.

Fände er ein solches Objekt, bekäme er den Kredit bestenfalls für 2,2 Prozent (bei kleineren Kreditsummen verlangen die Banken derzeit etwas mehr Zinsen). So gesehen wäre also keine sonderliche Ersparnis bei den Zinsen drin. Dafür läge der Charme darin, dass der Kredit viel kleiner ausfiele, er betrüge ja nur 200.000 Euro statt 320.000 Euro und wäre deshalb auch mit der 1.000-Euro-Rate viel flotter getilgt. Dann nämlich läge die anfängliche Tilgungsrate bei 4 Prozent, damit wäre bereits nach knapp 20 Jahren der Kredit abgetragen.

Zusammengefasst legen klassische 80-Prozent-Finanzierer aktuell nicht mehr 1.000 Euro Monatsrate hin, sondern entweder 300 Euro mehr. (Vollfinanzierer müssen sogar 700 Euro mehr berappen). Oder sie brauchen – wenn sie die Rate nicht erhöhen können – eben einige Jahre länger als bisher, um sich zu entschulden, nämlich sechs bis sieben Jahre zusätzlich. Eher 35 Jahre also als 28 wie bisher. Das ist der Effekt, den die EZB-Zinsanhebungsplanung der Zentralbanken bereits jetzt hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bauzinsen noch ein wenig weiter klettern, bis der erste Zinsschritt der EZB endlich erfolgt.

Werden die Preise nun sinken?

Wird das nun dazu führen, dass die Preise der Wohnimmobilien bald sinken – wie so viele Käufer händeringend hoffen? Darauf sollten Kaufwillige lieber nicht hoffen. Klassischerweise müssten steigende Kreditzinsen eigentlich fallende Hauspreise auslösen. Aber: Beim bisherigen Zinsniveau glauben Immobilienökonomen noch nicht, dass sich größere Bremsspuren am Markt bemerkbar machen. Die Rechnungen oben zeigen ja auch: Immobilienkredite sind durch den jüngsten Zinsanstieg nicht unerschwinglich geworden, Käufer müssen eben notfalls die Kredite länger bedienen. Für Käufer um die 40 jedoch, die nur noch eine überschaubare Zeit bis zur Rente haben, könnte es knapp werden. Bei ihnen werden die Banken genauer kalkulieren.

Geldanlage „Die Stagflation bietet viel Platz für Aktien“ Ein Schreckgespenst droht zurückzukehren: die Stagflation. Darauf deutet die Abschwächung des Wirtschaftswachstums bei anhaltend hoher Inflation hin. Was Anlegende jetzt beachten sollten, erläutert Goldman Sachs-Anlagestratege Christian Müller-Glissmann

Zudem ist der Käuferansturm in den Ballungsräumen und großen Städten nach wie vor stark. Noch immer fehlen rund eine Million Wohnungen hierzulande, gerade in den Metropolen. Selbst wenn es dort bald weniger Kaufwillige gäbe, stünden salopp gesagt eben nicht mehr 50 Leute Schlange, um eine Wohnung zu kaufen, sondern nur noch 25. Das wird die Preise nicht gleich drücken, sondern sie allenfalls stagnieren lassen.

Und eines gibt zu denken: Auswertungen von Wirtschaftsforschungsinstituten sagen, die bisherigen Minizinsen seien noch gar nicht voll ins Preisniveau eingegangen, sie würden ja stets erst mit Verzögerung dort eingepreist. Im Grunde hätten die Quadratmeterpreise noch viel stärker auf die historischen Niedrigzinsen reagieren und daher noch immer Potenzial nach oben. Zudem könnte auch die Baustoffknappheit und neue Energieauflagen das Bauen weiter verteuern. Insgesamt also seien selbst die enorm gestiegenen Immobilienpreise der jüngsten Zeit fundamental gerechtfertigt. Das heißt umgekehrt: Warum sollen sie großartig sinken, wenn sie bisher gerechtfertigt sind?

Solange die Nachfrage nach Wohnimmobilien nicht vollends einbricht, sollte man also eines lieber nicht hoffen: Dass die steigenden Zinsen demnächst im Ausgleich für massenhaft günstigere Hauspreise sorgen werden.