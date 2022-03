Die limitierte Sonderedition der mehrfach ausgezeichneten Kompaktboxen aus Deutschland zieht mit einer faszinierenden oxidierten Metallbeschichtung Blicke auf sich.

© Nubert electronic GmbH

Mit der nuLine 34 Jubilee präsentieren die schwäbischen Akustikexperten von Nubert eine exklusive Regalbox, welche nicht nur durch ihren authentischen Klang, sondern auch durch ihre extravagante Optik auf sich aufmerksam macht. Die nuLine 34 überzeugt als universell einsetzbare Kompaktbox, die sich als Schallwandler einer hochwertigen Stereoanlage genauso gut macht wie als Teil eines anspruchsvollen Heimkino-Sets. Die in Deutschland entwickelte und hergestellte Regalbox begeistert mit ehrlicher, harmonischer Tonwiedergabe bei Film und Musik, egal in welchem Genre. Für die exklusive Ausführung Jubilee werden die Holzgehäuse in Handarbeit mit einer Metallbeschichtung versehen und anschließend einem Alterungsprozess unterzogen, welcher die Stahlpartikel gezielt oxidiert. Das Ergebnis ist eine faszinierende Oberfläche, die in verschiedenen Orange-, Rot- und Brauntönen schimmert. Jede Box ist ein atemberaubendes Unikat und wird durch ein nummeriertes Typenschild eindeutig als Sondermodell ausgewiesen.

Teilnahmeschluss ist der 14.04.2022

Gewinn: Ein Paar Regallautsprecher nuLine 34 Jubilee im Wert von 1000€

Anbieter: Nubert electronic GmbH