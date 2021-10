Mit zwölf eigenen Stores ist die Marke emotional ebenso voll erlebbar wie im eigenen Online-Store www.florisvanbommel.de und auf den begleitenden Social Media Kanälen. Leicht übersieht man, wie tief die Wurzeln und Traditionen in die europäische Kulturgeschichte reichen. 1996 wird FLORIS VAN BOMMEL zunächst als Zweitlinie der niederländischen Schuhmanufaktur ‚Schoenfabriek van Bommel‘ gelauncht. Zu diesem Zeitpunkt ist das dahinterstehende Familienunternehmen bereits seit über 260 Jahren mit den Premium-Männerschuhen VAN BOMMEL auf dem Markt. Mit Einführung der jungen Zweitmarke ändern sich Dynamik und Richtung. Aus der jungen Subline ist heute ein führendes europäisches Männerschuhbrand geworden.

Was sich nicht verändert hat, ist die Qualität. Rund 25% der Kollektion werden bis heute in der eigenen Fabrikation in den Niederlanden, im Headquarter, mit über 280 Handarbeitsschritten hergestellt. Die verbleibenden 75% werden in Portugal produziert. Also eine strikt europäische Produktion! Hinter dem heute so großen Erfolg stehen neun Familien-Generationen, die seit 1734 mit großem Fleiß, visionärer Weitsicht, großer sozialer Verantwortung von Generation zu Generation die Basis dafür gelegt haben. Diese außergewöhnliche Leistung wurde u. a. zweimal mit der besonderen Auszeichnung ‚Hoflieferant‘ durch das niederländische Königshaus gewürdigt. Ein Titel, den das Unternehmen neben weiteren namhaften Auszeichnungen bis heute trägt.

4 Paar cognacfarbene Wildlederstiefel im Wert von je 250 € zu gewinnen

Zum 25-jährigen Jubiläum von FLORIS VAN BOMMEL verlosen wir 4x einen cognacfarbenen Wildlederstiefel mit Brogue-Details im Wert von je 250 €. Alle Styles sind in Größe 44. Weitere Styles unter www.florisvanbommel.de

Einsendeschluss ist der 14.11.2021. Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt.