Pharrell Williams ist bereits Profi, was Kollaborationen angeht. Jetzt wird er neuer Creative Director für Männermode bei Louis Vuitton

von Marcus Luft Pharrell Williams ist erfolgreicher Sänger, jedoch kein aufstrebender Jungdesigner. Warum also entscheidet sich eine Luxusmarke wie Louis Vuitton für ihn als neuen Männermode-Designer?

Da wird monatelang gerätselt, wer es wohl werden könnte – und wenn man die Antwort liest, fällt auf, dass man eigentlich selbst hätte drauf kommen können: Pharrell Williams wird neuer Designer für die Männer-Kollektion von Louis Vuitton. Und somit Nachfolger von Virgil Abloh, der Ende November 2021 überraschend gestorben ist. Zwar ist der 49-jährige Amerikaner nicht unbedingt ein aufstrebender Jungdesigner. Dennoch bringt der Künstler und 13-fache Grammy-Gewinner alles mit, was eine Marke wie Louis Vuitton heute braucht.

Längst hat sich deren Männermode durch Virgil Ablohs Ideen in eine hochpreisige Streetstyle-Marke verwandelt. Es geht weniger um gut sitzende Anzüge oder elegante Aktentaschen. Die Zielgruppe ist eine junge, auf Marken fokussierte Klientel, die vor den Stores Schlange steht, um sich limitierte Sneaker, eine Sonnenbrille oder ein bunt bedrucktes Logo-Sweatshirt zu kaufen. Diesen Spirit der Jugend kann Williams einschätzen und in Mode verwandeln. Er selbst sieht sich daher überhaupt nicht als Designer, sondern spricht über sich als Kurator. Und genau diese Funktion hat Virgil Abloh, mit dem Williams eng befreundet war, bei Vuitton installiert: Es geht um das richtige Image, das Kreieren eines Hypes.

Bei Kollaborationen ist Pharrell Williams Top-Profi

„Wir verkaufen viel mehr als Bekleidung. Wir sind keine Modemarke, wir sind eine kulturelle Brand mit einem weltweiten Publikum“, sagte vor einem Jahr schon Bernard Arnault, zu dessen LVMH-Konzern Vuitton gehört und dessen Cashcow es ist. In der Welt der Kids kennt sich Williams aus. Er gründete Sportswearfirmen wie Billionaire Boys Club und Icecream. Er arbeitet eng mit dem japanischen Designer Nigo zusammen, der heute Kreativdirektor von Kenzo ist. Vor allem bei Kollaborationen gilt er als Top-Profi. Für Adidas entwarf er einen Sneaker, im vergangenen Jahr designte er eine komplett mit Diamanten besetzte Sonnenbrille für die amerikanische Schmuckmarke Tiffany & Co, die ebenfalls zu LVMH gehört. Auch für Louis Vuitton war Williams bereits 2004 und 2008 als Co-Designer tätig und lancierte eine Sonnenbrillen- und Schmuck-Kollektion. Am engsten verbunden war Williams aber bisher mit Vuitton-Konkurrent Chanel.

Regelmäßig sitzt er dort in der Front Row, spricht als Markenbotschafter für das Haus. 2017 entwarf er Turnschuhe, die auf 500 Stück limitiert waren und für die es eine Warteliste von 120.000 Fans gab. Kurz vor seinem Tod kreierte Karl Lagerfeld mit Williams 2019 eine Unisex-Kollektion. Sogar bei der Chanel-Show im Dezember vergangenen Jahres in Dakar war der Künstler vor Ort und sprach über seinen „großen Respekt vor der Handwerkskunst des Hauses“. Bei Atelier-Besuchen zeichnete er sich als sympathischer Kenner der Materie aus. Nun wurde der Vertrag gekündigt. „Da war der Scheck größer als der Respekt vor unserer Arbeit“, zischt am Tag der Bekanntgabe jemand von Chanel. Üblich ist im Luxussegment ein zweistelliger Millionenbetrag als Jahresgehalt.

„Seine kreativen Visionen über die Mode hinaus bringen uns in eine neue, sehr aufregende Ära“

Zufall ist der Zeitpunkt der Ernennung übrigens nicht. Vor wenigen Wochen wechselte Pietro Beccari als CEO von Dior zu Louis Vuitton. Die Top-Personalie sorgt nun dafür, dass die Marke neu aufgeladen wird. Sie ist ein Antrittsgeschenk zum Start. „Ich freue mich sehr, Pharrell wieder zu Hause begrüßen zu dürfen. Seine kreativen Visionen über die Mode hinaus bringen uns in eine neue, sehr aufregende Ära“, freut sich der Top-Manager. Für LVMH-Eigner Bernard Arnault ist die Bindung an Louis Vuitton ein Triumph. Angeblich versucht er seit Jahren, das Privatunternehmen Chanel aufzukaufen. Allerdings vergebens. Solche Seitenhiebe sind nach dem Gusto des reichsten Mannes der Welt. „Arnault kann nicht verlieren. Außerdem liebt er es, wenn Designer wie Popstars gefeiert werden. Auch deshalb ist Pharrell Williams genau die richtige Wahl“, verrät jemand aus dem Umfeld Arnaults.

Einer, dem die Entscheidung auf alle Fälle gefallen würde, ist Virgil Abloh. In einem seiner letzten Interviews mit der „New York Times“ gab Abloh zu, dass Williams Anfang des neuen Jahrtausends eine große Inspiration gewesen sei. „Der damalige Prototyp musste ein Schläger oder Sportler oder Rapper sein. Und dann kam er mit einem anderen Elan als Produzent, Künstler und Trendsetter daher. Das hielt mir irgendwie den Spiegel vor. Es war ein neuer Prototyp, und er kam mit einem neuen Sound. Ein Großteil der Freiheit, die ich heute auslebe, ist dieselbe Art von Risikobereitschaft.“

Mal sehen, wie viel Risiko der Neue bei Vuitton eingeht, um alle „happy“ zu machen.