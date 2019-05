#4 Italien

Viva Italia! Dank Billigflieger gehört auch in diesem Jahr wieder der italienische Stiefel zu den Top-Zielen der Deutschen. Obwohl das Land in den letzten Jahren tendenziell einen Rückgang an deutschen Touristen verzeichnen musste, ist Italien als Urlaubsziel 2019 wieder beliebter. Rund jeder Zehnte möchte in diesem Jahr nicht auf Pasta, Pizza und Amore verzichten. Insbesondere die Toskana lockt mit der schnellen Erreichbarkeit und ihrem kulinarischen Angebot viele Deutsche an.