Skandinavien rangiert in der Gunst deutscher Auswanderer ziemlich weit oben. Anfang 2021 hatten jeweils 26.000 Bundesbürger ihren Wohnsitz in Dänemark oder Norwegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Berufung auf Daten von Eurostat mitteilte. Damit teilten sich die beiden Länder unter den beliebtesten Destinationen in Europa Platz neun.