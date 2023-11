von Christian Hensen Die Swatch Group ist einer der größten Uhrenhersteller der Welt und herrscht über 17 Marken unterschiedlichster Preisklassen. Chef Nick Hayek möchte die vielen edlen Modelle aber nicht nur einer reichen Elite überlassen – warum, erklärt er im Gespräch

Biel in der Schweiz, der Hauptsitz von Swatch. Nick Hayek betritt den Konferenzraum mit seinem liebsten Accessoire, einer Zigarre. Heute ist es eine Gilbert De Montsalvat. „Stört es Sie, wenn ich die anzünde?“, fragt der 69-Jährige höflich, dann setzt er sich zum Gespräch an den Tisch. Hayek ist Vorsitzender der Geschäftsleitung und Mitglied des Verwaltungsrates der Swatch Group. 17 Marken gehören zu seinem Portfolio, darunter Omega, Breguet und Rado. An welchen Uhren er derzeit am meisten hängt, sieht man sofort: An einem Handgelenk trägt er die Moonswatch, am anderen die Blancpain Scuba. Es sind die derzeit begehrtesten Modelle der Marke. Sie gelten als Hayeks größter Scoop.