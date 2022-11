#10 Chicago Das Council on Tall Buildings and Urban Habitat, eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Chicago, erfasst Wolkenkratzer weltweit. Die Stadt mit den meisten Skyskrapern ab einer Höhe von 150 Metern ist demnach aktuell Chicago. Dort finden sich den Angaben zufolge 134 Wolkenkratzer mit mindestens 150 Metern, 36 ab 200 Metern und sieben 300-Meter-plus-Riesen. Höchster Wolkenkratzer ist der Willis Tower mit 442 Metern. Derzeit werden in Chicago laut den Angaben lediglich vier Wolkenkratzer gebaut. Der erste war 1924 das Chicago Temple Building.

#9 Chongqing Chongqing ist eine Millionenstadt im Südwesten Chinas. Sie belegt mit 141 Wolkenkratzern im Städte-Ranking weltweit Platz neun (200+: 54, 300+: vier). Der erste Skyskraper mit mindestens 150 Metern Höhe wurde 1998 fertiggestellt. Höchstes Gebäude der Stadt ist mit 354 Metern der markante Komplex Raffles City Chongquing T4N. Aktuell sind 17 Wolkenkratzer im Bau.

#8 Kuala Lumpur Die Petronas Twin Towers galten bei ihrer Fertigstellung rund um die Jahrtausendwende als die höchsten Gebäude der Welt (452 Meter). Die Hauptstadt Malaysias verfügt mittlerweile laut dem Ranking über 153 Wolkenkratzer ab 150 Meter Höhe (200+: 51, 300+: fünf). 32 Wolkenkratzer werden demnach aktuell gebaut. Skyskraper dienen weltweit meist als Büroflächen. In Kuala Lumpur aber ist die Hauptnutzung laut dem Council on Tall Buildings als Wohnraum.

#7 Tokio Tokio hat früh mit Wolkenkratzern seinen Status als internationale Metropole unterstrichen. Das erste 150-Meter-plus-Gebäude war 1968 das Kasumigaseki Buildung. 167 Wolkenkratzer in dieser Größenordnung bedeuteten für die japanische Hauptstadt Platz sieben. Mega-Skyskraper ab 300 Metern sucht man hier allerdings vergebens. Der Spitzenreiter ist der Wolkenkratzer Toranomon Hills mit 256 Metern.

#6 Guangzhou Die chinesische Hafenstadt Guangzhou hingegen verfügt über gleich zehn Mega-Wolkenkratzer mit einer Höhe von mindestens 300 Metern. Kein Wunder: Hier hat der hoch verschuldete Entwickler Evergrande seinen Hauptsitz. Lokaler Riese ist das Guangzhou CTF Finance Centre mit 530 Metern. 176 Wolkenkratzer ab 150 Metern bedeuten Platz sechs im Ranking. 64 waren zuletzt noch im Bau. Wie viele davon in der schweren Immobilienkrise fertiggestellt werden, bleibt ungewiss.

#5 Schanghai Schanghai landet im Ranking mit 180 Wolkenkratzern über 150 Metern Höhe auf Platz fünf. Das erste war 1988 das Jin Jiang Hotel. Spitzenreiter ist der Shanghai Tower mit 632 Metern, das zweithöchste Gebäude der Welt. Neben ihm gibt es in Shanghai vier weitere Gebäude über 300 Meter Höhe.

#4 Dubai In Dubai hat man die Symbolkraft von Wolkenkratzern früh erkannt. 1999 sorgte der Burj Al Arab international für Aufsehen. 2010 folgte das bis heute höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa (828 Meter) mit 163 Stockwerken. Insgesamt finden sich aktuell den Angaben zufolge in Dubai 241 Wolkenkratzer ab 150 Meter. 52 Prozent der Skyskraper werden demnach als Wohnflächen genutzt.

#3 New York City New York City ist die traditionsreichste Wolkenkratzer-Metropole. Das erste 150-Meter-plus-Gebäude war 1909 der Metropolitan Life Tower. Den lokalen Rekord hält das Bürogebäude One World Trade Center mit 541 Metern. Die Experten zählten zuletzt 305 Wolkenkratzer ab 150 Meter, 93 ab 200 und 15 ab 300 Meter.

#2 Shenzhen Auf ebenfalls 15 Mega-Wolkenkratzer kommt Shenzhen. Die chinesische Handelsmetropole rangierte mit 353 Gebäuden ab 150 Metern Höhe aber vor New York. Shenzhen stach in dem Ranking zudem mit 157 im Bau befindlichen Wolkenkratzern hervor. Höchster Skyskraper der Stadt ist das Ping An Finance Center (599 Meter).