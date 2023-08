So sieht Kreuzfahrt-Luxus im XXL-Format aus

von Till Bartels Eine in der Schweiz beheimatete Cruise Line schlägt mit der „Explora I“ einen anderen Kurs ein: edles Design, europäische geprägte Küche und Champagner inklusive. Ein Besuch an Bord

Die neue Reederei in Genf hat sich viel vorgenommen. Mit dem ersten von sechs geplanten Schiffen möchte Explora Journeys „das Konzept von Luxus an Bord neu definieren“, heißt es in der Werbebroschüre für eine anspruchsvolle Zielgruppe: für Passagiere, die bereit sind, für eine Schiffsreise mindestens 650 Euro pro Nacht und Person auszugeben.

Nach den Worten von Michael Ungerer, dem Chief Executive Officer, steht die „Explora I“ für „Schweizer Präzision und europäisches Handwerk“, wie er beim Erstbesuch des Schiffes im Hamburger Hafen sagte. Der Ex-Aida-Präsident, der Ende der 1990er Jahre die Kreuzfahrt in Deutschland populär machte und zum Massengeschäft ausbaute, möchte mit seinem neuen Premiumprodukt nun die wohlhabende Klientel aus der Luxushotellerie an Bord locken.

Das erst 2021 gegründete Unternehmen Explora Journeys ist Teil der MSC-Gruppe, zu der nicht nur die 22 Kreuzfahrtschiffe von MSC Cruises gehören, sondern auch die weltweit größte und in den letzten Jahren hochprofitable Containerreederei, die Mediterranean Shipping Company. Alles Firmen, die nicht an der Börse notiert sind, sondern sich im Besitz der Aponte-Familie befinden.

Eine Rolex-Boutique reist stets mit

Auf den ersten Blick wirkt die Ende Juli von der italienischen Werft abgelieferte „Explora I“ mit ihrem dunkelblauen Rumpf und den schwanen-weißen Aufbauten wir eine überdimensionierte Jacht. Im Inneren dominieren helle Farben, Hölzer und Leder sowie Chrom und viel Marmor. Bewusst wurde auf Glitzereffekte wie mit Swarovski-Kristallen besetzte Treppenstufen verzichtet.

Der neue Kreuzfahrt-Luxus 1 von 17 1 von 17 Zurück Weiter Elegante Silhouette am Kai des Cruise Center Hamburg-Altona: Die "Explora I" gehört mit einer Länge von 248 Metern zu den mittelgroßen Kreuzfahrtschiffen. Mehr 2 von 17 Zurück Weiter Markierte Jogging-Strecke gegen überflüssige Pfunde der Passagiere: Mit 14 Decks erreicht der Neubau ein stattliche Höhe von 56 Metern und bietet Platz für 922 Gäste bei Maximalbelegung. Mehr 3 von 17 Zurück Weiter Bei der "Explora I" handelt es sich um das erste von sechs geplanten Luxusschiffen der Reederei Explora Journeys, einer neuen Marke der MSC Group. Die Firma mit Sitz in Genf gehört der Eigner-Familie Aponte. Mehr 4 von 17 Zurück Weiter Wer über die Treppen der Lobby wandelt, läuft auf die Lobby-Bar zu. Für das Interieur hat die Reederei unter anderem mit dem britischen Jachtdesigner Martin Francis zusammengearbeitet. Mehr 5 von 17 Zurück Weiter Herzstück der "Explora I": die Lobby, die sich über zwei Decks erstreckt und an die Hotellobby eines Luxus-Resorts erinnert. Mehr 6 von 17 Zurück Weiter Das schnöde Wort "Kabine" wurde durch "Ocean Front Suites" ersetzt: im Bild eine der insgesamt 461 Unterkunftsmöglichkeiten, die bei einer Mindestgröße von 35 Quadratmetern mit Balkon und begehbarem Kleiderschrank beginnen und bis zu Owner's Residence reichen, die 280 Quadratmetern umfasst. Mehr 7 von 17 Zurück Weiter Auf der Brücke hat Kapitänin Serena Melani das Kommando. Die 48-Jährige ist abergläubisch. In einer Ecke hängt eine Schale mit Knoblauch, Chili-Schoten und Salz von der Decke. "Das hält die bösen Geister fern", sagt Melani. Mehr 8 von 17 Zurück Weiter Keine festen Tischzeiten und Sitzordnung bestimmt das Fil Rouge, eines von sechs Restaurants. Die Speisekarten der französisch inspirierten Gerichte sind in Englisch gehalten, die Hauptsprache an Bord. Mehr 9 von 17 Zurück Weiter Eines der kleineren Spezialitäten-Restaurants: Im Sakura mit seinem offenen Fenster zur Küche wird "immersive Pan-Asian dining" serviert. Mehr 10 von 17 Zurück Weiter Ungewöhnlich für einen Luxusliner: ein Buffet-Restaurant. Das Emporium Marketplace auf Deck 11 hat mit 270 Plätzen sowie 70 weiteren im Freien die höchste Sitzplatzkapazität. Mehr 11 von 17 Zurück Weiter Im abgestuften Heck auf Deck 10 wurde einer der drei Außenpools mit der Atoll Bar untergebracht. Mehr 12 von 17 Zurück Weiter Je nach Fahrtgebiet und Wetterlage kann das Dach des mit 1200 Quadratmetern großen Innenpools auf Deck 11 geöffnet werden. Mehr 13 von 17 Zurück Weiter Tiefblick am Heck von Deck 14 auf den Astern Pool auf Deck 5. Die "Explora I" fährt unter maltesischer Flagge mit dem Heimathafen Valetta. Mehr 14 von 17 Zurück Weiter Eine erfrischende Idee: Ein Teil der Geräte des Gym steht für "Open air Fitness" an Deck. Mehr 15 von 17 Zurück Weiter Zu einem Luxusschiff gehört auch ein großzügiger Wellness-Bereich, deren Anwendungen in den Behandlungsräumen – leider ohne Tageslicht – kostenpflichtig sind. Mehr 16 von 17 Zurück Weiter Im Bug des Schiffes auf Deck 4 wurde die Journeys Lounge platziert. Statt eines festen Show-Programms mit Musical-Remakes besteht das Entertainment aus einem flexiblen Programm mit Live-Musik und Vorträgen von Lektoren, die als "Luminaries" bezeichnet werden. Mehr 17 von 17 Zurück Weiter Die „Explora I“ besucht zunächst die Britischen Inseln, Island und Grönland und wird im Herbst in New York erwartet. In den Wintermonaten werden Ziele in der Karibik angesteuert, und im kommenden Jahr nimmt der Neubau Kurs zu Häfen an der US-Westküste und Hawaii – zu Preisen ab 650 Euro pro Tag und Person in der Doppelkabine. Bis auf Ausflüge, Spa-Anwendungen und Ausnahmen bei den Getränken sind die Preise all-inclusive. Weitere Infos unter https://explorajourneys.com/de/de Mehr

In den öffentlichen Bereichen gibt es viele Rückzugsmöglichkeiten. Mancher Raum riecht frisch wie ein Neuwagen und sieht noch ganz ohne Patina eher wie ein dreidimensionales Rendering aus.

An den Seetagen haben die Bordboutiquen geöffnet. Darunter die schwimmenden Niederlassungen von Marken wie Cartier, Piaget, Panerai und – ein Novum auf einem Kreuzfahrtschiff – von der Uhrenmanufaktur Rolex. Funfact am Rande: Auf der Reise nach Hamburg waren alle verfügbaren Uhren-Modelle bereits ausverkauft.

Auf das Thema Nachhaltigkeit wird in Ansprachen und auf der Explora-Website großen Wert gelegt. Schwefelhaltiges Schweröl kommt nicht mehr zu Einsatz. Die Maschinen werden mi Marinediesel betrieben, und SCR-Katalysatoren reduzieren die Stickoxid-Emissionen. Der Einbau von Tanks für Flüssigerdgas ist erst mit der Indienststellung der „Explora III“ im Jahre 2025 geplant.

Landstromanschluss wird nicht genutzt

Nicht zum Konzept passt so mancher Landausflug, in der Bordsprache „Destination Experiences“ genannt. So können die Gäste in Nuuk auf Grönland und mehreren Karibikinseln wie Saint Lucia oder in der Dominikanischen Republik Rundflüge mit einem Hubschrauber buchen.

Angeblich ist das Schiff mit einem Anschluss für Landstrom ausgestattet. Doch in der Praxis kam die umweltfreundlichere Technologie in Hamburg nicht zum Einsatz. Der Kai des Cruise Center Altona gehört seit 2016 zu den ersten europäischen Häfen, der mit einem elektrischen Anschluss für Kreuzfahrtschiffe ausgerüstet ist. Doch die Kabelstränge hingen verbindungslos in der Luft. „Das war beim Erstanlauf noch nicht möglich“, so Michael Ungerer.

Der Beitrag ist zuerst bei stern.de erschienen