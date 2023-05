So finanziert sich das britische Königshaus

Privates Vermögen der Royals

Die führenden Mitglieder des britischen Königshauses verfügen auch über signifikantes Vermögen in Form eines privaten Anwesens. Das „Duchy of Lancaster“ (Herzogtum von Lancaster) geht von jedem Monarchen auf den nächsten über. Es umfasst laut BBC mehr als 18.000 Hektar Land in Grafschaften wie Lancashire und Yorkshire sowie Immobilien in London. Die jährlichen Gewinne sollen bei etwa 20 Mio. Pfund pro Jahr liegen. Die „New York Times“ bezifferte den Gesamtwert der Immobilien auf etwa 818 Mio. Pfund. Laut dem Blatt gilt auch hier: Die Royals haben Anspruch auf die Gewinne, dürfen aber nicht das Grundkapital antasten. Queen Elizabeth II. verfügte zudem über persönliches Eigentum, darunter die Anwesen in Balmoral und Sandringham.

