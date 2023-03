Sind das die gefährlichsten Länder der Welt?

Auch auf Platz eins findet sich ein beliebtes Reiseland. Laut The Swiftest liegen aber nirgendwo auf der Welt vermeintliche Urlaubsidylle und harsche Realität so weit auseinander wie in Südafrika. Abgesehen von einer Drei plus für Naturkatastrophen gab es in allen Sparten eine Sechs für Südafrika. In drei davon verzeichnete der Versicherer den jeweils schlechtesten Wert im gesamten Ranking: vorsätzliche Tötungen, Verletzungen und übertragbare Krankheiten. Auf 100.000 Menschen kamen den Angaben zufolge 36,4 Tötungsdelikte. Übertragbare Krankheiten, allen voran Aids, raubten 23.778 Lebensjahre je 100.000 Einwohner. Dieser Wert war doppelt so hoch wie beim Nächstplatzierten in dieser Kategorie.