21. März 2002 – Der englische Familienvater John Darwin paddelt in einem Kanu raus aufs Meer und kehrt nicht mehr zurück. Er hinterlässt keine Spuren, seine Leiche ist unauffindbar.

1. Dezember 2007 – John Darwin betritt die Polizeistation West End in London. Er behauptet sich an nichts mehr erinnern zu können. Die Polizei stellt Nachforschungen an und kommt einem perfekt inszenierten Verbrechen auf die Schliche. Was steckt hinter dem Verschwinden des Engländers? Welchen Plan verfolgte er? Hatte Darwin Komplizen?

Das skrupellose Wirtschaftsverbrechen von John Darwin ist der Auftakt der neuen Staffel „Schmutzige Geschäfte – Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen“, die am 15. Juli startet. Basierend auf echtem Beweismaterial präsentiert der Podcast von Besser Podcasts und Capital einmal wöchentlich wahre Kriminalverbrechen unserer Zeit.

Egozentrische Milliardäre, deren Erfolge auf Intrigen und Korruption beruhen oder perfide Vendetta-Pläne gescheiterter Geschäftsmänner – Die Protagonisten sind real und allesamt clevere Betrüger, die Behörden, Firmen und Mitmenschen hintergehen. Unglaublich, aber wahr!

