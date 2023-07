In der Sonderausstellung zur Eröffnung des Museums geht es um das berühmte Langstreckenrennen der 24 Stunden von Le Mans, das in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Das Museum zeigt dazu über 20 Original-Rennwagen aus den Jahren 1928 bis in die Neuzeit. In diesem Bild ist rechts ein gelber Porsche 917 K zu sehen, der 1970 in Le Mans gefahren ist. Der rote Ferrari 412 P war 1966 und 1967 in Le Mans dabei und gewann 1967 mit der Startnummer 26 die 24 Stunden von Daytona.

Mehr