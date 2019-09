Die 10 größten Passagierflughäfen der Welt

#7 London

In Europas Luftraum führen alle Wege über London. London Heathrow ist mit Abstand der geschäftigste Passagierflughafen des Kontinents. 2018 wurden laut der vorläufigen ACI-Statistik rund 80,1 Millionen Fluggäste gezählt. Das waren 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main lag übrigens auf Platz 14 (69,5Millionen Passagiere). Das Plus von 7,8 Prozent war der drittbeste Wert der Top 20.