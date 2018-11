#2 London

Der Brexit hat (bislang) nicht zu einem Rückgang bei den internationalen Besucherzahlen in London geführt. Sie stiegen 2017 leicht von 19,06 auf 19,83 Millionen. Auch in diesem Jahr und damit wenige Monate vor dem Brexit erwarten die Mastercard-Experten einen geringen Zuwachs in Höhe von drei Prozent. London ist 2017 also näher an den Titel "meistbesuchte Stadt der Welt" herangerückt. Eine Metropole verteidigte aber knapp ihre globale Spitzenposition.