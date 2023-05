1 London

Der Brexit konnte laut BCG die Attraktivität von London als Wohnort nicht brechen. Die britische Hauptstadt reklamierte wie schon im vorherigen, 2021 veröffentlichten Ranking den ersten Platz für sich. Das gelang den Angaben zufolge mit demselben Ergebnis wie New York (64,3), aber offenbar einer höheren hinteren Nachkommastelle. London erzielte dabei in puncto Lebensqualität deutlich bessere Noten als New York (69 vs. 64 Punkte). Aber auch hier lässt wie am Hudson River der Fortschritt auf sich warten. Das deutet laut der Unternehmensberatung darauf hin, die Spitzenplätze der beiden Megastädte in den kommenden Jahren gefährdet sein könnten.

Mehr