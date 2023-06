#1 Oslo

Oslo-Gardemoen ist laut Alpen Air der teuerste Flughafen in Europa. „Mit 90 Euro ist die Taxifahrt vom Flughafen in die Innenstadt (oder zurück) in keiner anderen Stadt so teuer wie in Oslo. Die Autofahrt dauert etwa 50 Minuten“, hieß es in der Auswertung. Beim Parken kam die norwegische Hauptstadt den Angaben zufolge mit 44 Euro auf den dritthöchsten Preis in den Top 10. Zum Preis-Leistungs-Sieger wurde der Airport in Lissabon gekürt. Dort kostete der Zutritt zur Lounge beispielsweise nur 25 Euro.

