„Avatar: The Way of the Water“ schickt sich an, den Vorgänger als erfolgreichster Film aller Zeiten abzulösen. Regisseur James Cameron hat in den Allzeit-Charts bereits seinen Hit „Titanic“ überrundet und liegt mit seinem neuen Werk auf Platz drei. Aber reicht der Kassenerfolg bei den Oscars 2023 für den Gewinn in der Kategorie „Bester Film“? Eine Regie-Nominierung gab es für Cameron dieses Mal nicht. Sein Film tritt stattdessen noch in diesen Sparten an: visuelle Effekte, Ton, Produktionsdesign.