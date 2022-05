Der sportlich gestylte, Elektro-Kompakte Kia EV 6 mit großer Batterie (77,4 kWh), 325 PS und Allrad stromert für 52.890 Euro vom Hof. Ledersitze gibt es dafür aus gutem Grund nicht – die Sitzbezüge bestehen aus 100 recycelten PET-Flaschen – aber reichlich Platz, vor allem vorn.

Einen 800-Volt-Antrieb gab es vor dem EV6 nur im doppelt so teuren Porsche Taycan . Das bedeutet Hochspannung – bis zu 240 kW – beim Laden: Bei guten Bedingungen ist die Batterie so in knapp 20 Minuten von fünf auf 80 Prozent geladen – zumindest an HPC-Ladesäulen.