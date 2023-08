Neuwagen im Check: BMW i7 xDrive60

von Guido Reinking Nur mal kurz einsteigen oder gleich umsteigen? Wir unterziehen Neuwagen einem kurzen Check – vor allem aktuelle E-Modelle. Diesmal: der BMW i7 xDrive 60

Einsteigen

Am besten hinten: Der neue 7er von BMW ist auch als E-Version eine Chauffeur-Limousine. Nur im Fond genießt man nämlich den 31,3 Zoll breiten „Theatre Screen“, das aktuell größte Display eines Autos – für Filme im Original-Bildformat.

Fahren

Der i7 ist wohl die derzeit leiseste Limousine, was am E-Antrieb, dem Luftfahrwerk und der gedämmten Karosserie liegt. Die Hinterradlenkung lässt die 5,39 Meter Länge in Kurven vergessen, in Parklücken ragt der BMW jedoch heraus.

Laden

Die Batterie ist mit über 100 Kilowattstunden ausreichend groß für den Verbrauch des 2,7 Tonnen schweren Wagens. Mit bis zu 195 Kilowatt hat der Akku in 20 Minuten wieder Kraft für 290 Kilometer, 500 Kilometer Reichweite sind realistisch.

Staunen

Ein Tritt auf die Bremse, und die Fahrertür schließt sich wie von Geisterhand. Sie öffnet erst wieder, wenn weder Hindernisse noch Radfahrer im Weg sind. Die Strecke von der Einfahrt zur Garage merkt sich der i7 und parkt auch ohne Fahrer ein.

Fazit

Mit dem i7 zeigt BMW, was technisch heute möglich ist. In den USA darf er auf dem Highway sogar voll autonom fahren, in Deutschland ist das (noch) verboten. So viel Innovation hat ihren Preis: von 139 900 bis 171 400 Euro bei Vollausstattung.