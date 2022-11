Zum 1. Januar 2023 treten neue Typklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung in Kraft. Für rund 8,1 Millionen Autofahrer gelten dann höhere Einstufungen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Deutlich teurer wird die Police für Halter des Mercedes-Benz GLC 250 Coupé 4Matic. Es steigt in der Haftpflicht zwei Stufen auf Typklasse 21 empor (die Spanne reicht von Typklasse 10 bis 25). Für Vollkaskokunden bleibt es bei Klasse 23 (Spanne: 10 bis 34). In der Teilkaskoversicherung steigt das Coupé von Mercedes-Benz eine Stufe auf Klasse 25 (Spanne: 10 bis 33).