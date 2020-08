Es gibt Menschen, die kann man sich nur sehr schwer im wochenlangen Corona-Hausarrest vorstellen. Mike Horn gehört definitiv dazu.

Weltberühmt wurde Horn, einer der wagemutigsten Abenteurer der Gegenwart, als er 2001 ein Jahr und sechs Monate lang allein den Äquator umrundete – ohne jegliche Art motorisierten Transports. Drei Jahre später machte er sich zum Polarkreis auf, abermals solo. Stolze 27 Monate lang durchquerte er das Gebiet: in einem Segelboot, im Kajak, auf dem Fahrrad, auf Skiern und mithilfe eines Zugdrachens. Gut 26.000 Kilometer bei Temperaturen von bis zu 70 Grad unter Null.

Und dieser Mann, der im Juli 54 Jahre alt wird und 8000er am liebsten ohne Sauerstoffgerät besteigt, sollte in der Pandemie nun wochenlang daheim in der Schweiz sitzen, Däumchen drehen und sich vielleicht am perfekten Sauerteigbrot versuchen? Kaum vorstellbar. Noch dazu, wo Horn erst im Dezember von seiner Expedition ­Pole2Pole zurückgekehrt war, einer waghalsigen Tour von Alaska nach Tromsø in Norwegen. Teils in absoluter Finsternis, nur geführt von den Leuchtzeigern seiner Armbanduhr, die der langjährige Partner Panerai zur Verfügung stellte.

Befragt man Mike Horn zu seiner Zwangspause, dann klingt heraus, dass ihn die letzten Wochen durchaus weitergebracht haben. „Ich habe die Zeit genutzt, um den Kopf frei zu kriegen, zu Kräften zu kommen und neue Pläne zu schmieden. Klar, manche Tage sind hart, aber es liegt auch ein Segen darin, sich einmal anders um sich zu kümmern als mit ständiger Aktivität.“

Wer darin eine versteckte Ruhestandsbotschaft sucht, wird im Verlauf des Gesprächs rasch eines Besseren belehrt: Nein, Horn zieht es nicht ins zivile, risikofreie Leben zurück. „Als Abenteurer wird man geboren“, sagt er, „und erst mein Entdeckungsdrang macht mich bis in jede Faser lebendig.“

Neben neuen Expeditionen, deren Ziele noch geheim sind, möchte der gebürtige Südafrikaner zukünftig verstärkt sein Profil als Coach für Alltagsabenteurer schärfen. Dazu dürften dann auch Manager, Unternehmer und Start-up-Gründer zählen.

Nicht nur denen empfiehlt Horn dringend, sich auch in der aktuellen Ausnahmesituation von der eigenen Neugier auf neue Themen und Fähigkeiten leiten zu lassen: „Konzentrieren Sie sich auf außergewöhnliche Ziele und betreiben Sie so oft es geht mentales Stretching.“ Denn, das hat Horn nicht nur unterwegs, sondern auch in der Pandemie gelernt: „Die Angst vor der Unsicherheit darf keine Hürde, sondern muss der Motor sein.“

