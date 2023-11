Luxusuhren: Wer steckt heute hinter den traditionsreichen Marken?

Breitling

Die Geschichte der Breitling SA begann in den 1880er Jahren während einer Wirtschaftskrise. „Die Schweiz erlebte den schlimmsten Teil einer langen Rezession“, heißt es in der offiziellen Firmenhistorie. Doch trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten, sozialer Unruhen und einer ungewissen Zukunftsperspektive habe es der 24-jährige Léon Breitling gewagt, im Schweizer Saint-Imier sein Unternehmen zu gründen. Breitling gilt nach eigenen Unternehmen „als Erfinder des modernen Chronographen und brachte die erste Funktionsuhr für die Navigation auf den Markt“. Fliegerchronographen von Breitling wurden in den 1930er Jahren auch von der Royal Air Force geordert. Vor einigen Jahren hat sich die Marke aber in ihrem Logo von den Flügeln getrennt. 1979 übernahm der Pilot Ernest Schneider die Marke. 2017 verkaufte seine Familie 80 Prozent der Anteile an den britischen Finanzinvestor CVC. Er wurde später von der Schweizer Private-Equity-Gesellschaft Partners Group als Mehrheitsaktionär abgelöst.

