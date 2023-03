Am Südufer der Themse erstrahlt die Battersea Power Station seit Kurzem in neuem Glanz

von Simon Usborne Umgenutzte Industriedenkmäler gibt es viele. Doch nur wenige sind so spektakulär wie die frisch sanierte Battersea Power Station in London: mit teuren Hotels, Boutiquen und einem Aufzug im Schornstein

40 Jahre ist es her, dass die vier Schornsteine des Battersea-Kraftwerks am Ufer der Themse das letzte Mal Rauch aushusteten. Seitdem konnten die Londoner diesem Denkmal des Kohlezeitalters beim Verfallen zuschauen, vom Zug zur Victoria Station oder von der anderen Seite des Flusses sah das Gebäude immer mehr wie eine traurige Ruine aus. An einem wolkenverhangenen Dezembermorgen aber stehe ich nun im Inneren des Kraftwerks für eines der seltsamsten Erlebnisse des Kulturtourismus: Aus einem riesigen, trommelförmigen Aufzug mit gläserner Decke und Wänden blicke ich nach oben auf einen immer größer werdenden Kreis grauen Himmels. Der neue Aufzug, der die Bezeichnung Lift 109 trägt, fährt in einem der Schornsteine nach oben.