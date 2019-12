„Wir stehen vor der glorreichsten Zeit dieses Hauses“, sagt der Mann mit dem rasierten Haupthaar und öffnet die Tür zu einem verschlossenen, dunklen Reich.

„Dürfen die das überhaupt sehen?“, fragt er seine engste Mitarbeiterin, die ihm auf Schritt und Tritt folgt. Sie zuckt mit den Schultern. „Ach, ist auch egal. Ich will es jetzt zeigen.“

Hinter der Tür ist es staubig und kalt. Langsam tastet sich die kleine Gruppe in den Raum vor. „Schauen Sie ruhig hinunter, aber fallen Sie mir nicht.“ Hinter einem Geländer tut sich ein gigantisches Loch auf. Das Loch, in dem einmal das Herz des neuen KaDeWe schlagen soll. Das Kaufhaus des Westens mit seinen 60 000 Quadratmetern Verkaufsfläche soll von hier aus mit dem versorgt werden, das es am Leben erhält: mit Kunden.

Die Gruppe steht im Treppenhaus, und André Maeder, der Mann mit dem rasierten Haupthaar und CEO der KaDeWe Group, ruft: „Man kann es sich vielleicht noch nicht recht vorstellen, aber dies wird nicht nur das Herz, es wird unsere Ka­the­drale!“ Und es scheint, als ob Maeder mindestens fünf Ausrufezeichen hinter diesen Satz gesetzt hat.

Doch genau in diesem Moment, in diesem zugigen, gespensterleeren Raum, wird dem Besucher tatsächlich die Vision klar, die sich hinter den verschlossenen Türen des größten Warenhauses Kontinentaleuropas verbirgt. Noch ist es ein Abgrund, in den man blickt. Die Skelette der Fahrstühle, die hier einmal Kunden transportiert haben, sind noch sichtbar. Doch die profane Funktionalität soll einem visuellen Erlebnis weichen, einer Einladung an die Welt, einzutauchen in eine Art Schokoladenfabrik des Konsums.

Hier wird schon 2021 ein Geflecht von holzverkleideten Rolltreppen unentwegt Menschen hinauf- und hinuntertransportieren, die meist schon alles haben, aber davon noch mehr wollen. Heute arbeiten vor allem in den Nächten, wenn die Kunden aus dem Haus sind, die Handwerker auf sechs Etagen am Zentrum des Konsumtempels mitten in Berlin – der die besten Jahre doch eigentlich hinter sich zu haben scheint. Eine Baustelle, vielleicht die einer Kathedrale. Vielleicht aber auch die einer Trutzburg. Gegen die Kräfte des Onlinehandels, den Käuferschwund und die Zeichen der Zeit.

Alarm und Aufbruch

Die Menschen, die diese Burg stärker als je zuvor errichten wollen, heißen: René Benko, Immobilienmogul; Tos Chirathivat, Warenhauskönig; Vittorio Radice, Mastermind des Warenhauskönigs; André Maeder, CEO der KaDeWe Group, und Rem Koolhaas, Architekt und Traumerfüller aller Beteiligten. Oder, regional ausgedrückt: ein Österreicher, ein Thailänder, ein Italiener, ein Schweizer und ein Niederländer. Sie alle haben sich vereint hinter einer Vision, die bis 2023 mindestens 450 Mio. Euro kosten wird. Mit diesem Geld sollen das Kaufhaus des Westens in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München grundsaniert werden – drei Traditionshäuser, die alle einmal eine Alleinstellung in ihrer Stadt hatten und deren Vormachtstellung in den vergangenen Jahren in Gefahr geraten ist.

Es ist eine gewaltige Investition, die auf einen Markt trifft, der international schwierige Zeiten durchmacht. Warenhäuser gelten vielen in der Handelsbranche als nicht mehr zeitgemäß. Hiobsbotschaften aus den USA reißen nicht ab, Zukunftsforscher sprechen von „Centersterben“. Die Aufbruchstimmung vergangener Jahre ist der Alarmstimmung gewichen. Der größte aller Konsumtempel hat eben nicht 60 000 Quadratmeter, sondern ist erdumspannend und heißt Amazon. Und er hat Millionen von Nachahmern, die ebenfalls ohne Steine und sichtbares Verkaufspersonal Tag und Nacht Waren umsetzen. Kommen mehr Kunden, kauft man neue Server oder vergrößert die Cloud. Rolltreppen jedenfalls werden in Zukunft nicht benötigt, um die Etagen der Internetkathedralen zu erklimmen.

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Ein unnützer Kampf. Mit Macheten gegen Panzer. Ende ohne Happy End. Doch diese Geschichte soll hier erst beginnen und das Ende eben nicht zwingend düster sein. Vielleicht verbrennen die fünf Visionäre mit ihrem Plan viel Geld. Vielleicht aber schaffen sie auch eine Traumwelt, in der es amüsanter zugeht als auf den Datenautobahnen von Jack Ma und Jeff Bezos. Vielleicht schaffen sie die Zukunft des stationären Handels ausgerechnet hier: in den Mauern seiner Anfänge.

Als Adolf Jandorf 1907 das KaDeWe eröffnete, hatte er schon sechs andere Geschäfte erfolgreich gegründet und geführt. Er arbeitete den ganzen Tag in seinen Warenhäusern. Vom Einkauf über die Buchhaltung bis zur Schaufensterdekoration – er kümmerte sich um alles und scheute nichts. Meist musste ihm seine Frau das Essen bringen, damit er überhaupt einmal Pause machte. Sein großes Vorhaben: Das Kaufhaus des Westens sollte sich grundsätzlich von seinen bisherigen Warenhäusern unterscheiden. War der Ursprungsgedanke noch ein „Volkswarenhaus“ für das „Berliner Proletariat“ gewesen, sollte das neue, größte Haus an der Tauentzienstraße die Ansprüche und Wünsche der wilhelminischen Elite bedienen. Der damalige Stararchitekt des Münchner Oberpollinger, Johann Emil Schaudt, wurde mit dem Bau beauftragt. Außen Muschelkalk, innen edelste Hölzer und Naturstein. So entstanden fünf Stockwerke in nur einem Jahr. Und Berlin hatte einen Konsumtempel, der höchsten Ansprüchen genügte.