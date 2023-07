In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise am stärksten gestiegen

#10 Tirol & Westpommern

Auf Hiddensee waren im Juli 2023 noch Zimmer frei – ungewöhnlich für die sonst chronisch ausgebuchte Ferieninsel. Ein Verdacht der Einheimischen: Zieht es die Deutschen in diesem Jahr angesichts hierzulande stark gestiegener Preise doch lieber gleich ins Ausland? Aber auch dort ist Urlaub sehr viel teurer geworden. Check24 hat die über das eigene Vergleichsportal gebuchten Hotelübernachtungen in den Sommerferien 2023 mit den Preisen des Vorjahres verglichen. Unter den 15 beliebtesten Urlaubsregionen außerhalb Deutschlands lag die Teuerungsrate demnach zwischen 4 und 35 Prozent. Den zehnten Platz der am teuersten gewordenen Destinationen teilten sich mit je neun Prozent Tirol und die Woiwodschaft Westpommern an der Ostsee. In Tirol kostete ein Hotelzimmer pro Nacht den Angaben zufolge im Schnitt 173 Euro, in Polen waren es 154 Euro.

Mehr