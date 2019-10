#1 Frankfurt am Main

Wer auf all seine Extrawünsche nicht verzichten kann und trotzdem günstig heiraten will, sollte nach Frankfurt ziehen. Auf gerade einmal 116 Euro belaufen sich hier die Zusatzgebühren für die standesamtliche Trauung. Die Gesamtgebühren liegen damit bei 169 Euro. Auch die Hochzeit mit ausländischem Partner ist in der hessischen Landeshauptstadt laut Jaumo am günstigsten. Die Trauung außerhalb des Standesamtes kann allerdings zusätzliche Kosten bedeuten von bis zu 435 Euro bedeuten. Zwar geht das Geld nicht an die Standesämter in Frankfurt, trotzdem müssen künftige Brautpaare die Summe in ihr Budget einplanen.