#9 Tokio

Tokio ist längst nicht so teuer wie sein Ruf. Ramen-Nudeln kosten selbst in Sterne-Restaurants selten mehr als 15 Euro. 154 Dollar gaben ausländische Besucher durchschnittlich pro Tag aus. Damit lag die japanische Hauptstadt am unteren Rand der Top 10. Insgesamt verzeichnete Tokio dank des Tourismus Einnahmen in Höhe von 11,91 Milliarden Dollar. Die Experten von Mastercard erwarten für 2018 ein Plus in Höhe von 7,8 Prozent.