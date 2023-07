In diesen europäischen Ländern ist der Urlaub besonders teuer für Deutsche

9 Belgien

Bereits deutlich teurer als Frankreich ist der Urlaub 2023 in Belgien. Wer in Brüssel, Brügge oder an der Nordseeküste in Ostende entspannen möchte, muss laut dem Ranking der teuersten Urlaubsregionen mit im Schnitt fast 14 Prozent höheren Preisen als in Deutschland rechnen. Destatis hat für die Analyse die Kaufkraft in den jeweiligen Ländern berücksichtigt.

Mehr