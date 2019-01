#1 Berlin

Berlin ist leider bei den Autodiebstählen bundesweit einsame Spitze. In der Bundeshauptstadt wurden 2017 rund 3,6 Diebstähle pro 1000 Pkw verzeichnet – 36-mal mehr als in Bayern und immer noch siebenmal mehr als im Bundesdurchschnitt. Wenigstens beim Schaden pro Diebstahl war Berlin mit 18.083 Euro nur Mittelmaß. Die Tendenz geht aber generell in die richtige Richtung. Bei der Quote und der absoluten Zahl der Diebstähle verzeichnete die Hauptstadt bessere Werte als noch 2016.