Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

„Absolute Bequemlichkeit“ und relaxte Natürlichkeit, frei nach dem Mott: Wer sich wohlfühlt sieht auch gut aus.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Dont’s: Ein ungepflegter Look, also beispielsweise abgewetzte Sneaker. Und allzu steife Anzüge, die an Uniformen erinnern.

Dos: Monochrome Looks, der so genannte „Broken Suit“ – also wenn Sakko und Hose farblich ganz bewusst nur fast zusammenpassen – und durch Accessoires wie Schuhe erzeugte Spannung im Outfit. Dazu eine ordentliche Dosis Lässigkeit durch eine entspannte Silhouette.

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen?

Die Garderobe bleibt stilistisch korrekt, jedoch mit einer neuen Bequemlichkeit, etwa durch mehr Volumen im Beinverlauf und das andauernde Comeback der Bundfalte. Darüber hinaus ist Funktionalität in der Männermode ein wichtiger Faktor: Kunden wollen höchste Performance, die mit ihrem Alltag Schritt hält, sei es durch eingearbeitete Dehnzohnen im Schulterbereich, Dehnbundhosen oder wasserabweisende, knitterarme Stoffe. Und alles am besten noch nachhaltig produziert!

Welchen Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Da braucht es in meinen Augen ein komplettes Smart-Business-Setup, bestehend aus einem dunkelblauen und einem schwarzen Anzug, einem blauen Sakko mit Struktur und dazu passender mittelgrauer Tuchhose sowie eine beigefarbene Chino für den Freizeitlook. Ein weißes und ein blaues Hemd, passende Krawatten sowie Einstecktücher und mindestens ein Trenchcoat, ein Field Jacket oder eine Lederjacke sollten ebenfalls nicht fehlen.