von Siems Luckwaldt Frédéric Arnault, zweitjüngster Sohn des LVMH-Patriarchen Bernard Arnault, leitet bislang ziemlich erfolgreich die Uhrenmarke TAG Heuer. Nun könnte ein Karrieresprung anstehen

Die Maßgabe an diesem Märztag ist klar: „Don't crack under pressure“ – so lautete schließlich jahrelang der Werbeslogan von TAG Heuer. Und im Vergleich zu seinen zwei früheren Auftritten auf der weltgrößten Uhrenfachmesse Watches & Wonders in Genf wirkt Frédéric Arnault, 28-jähriger Chef der Uhrenmarke, in diesem Jahr tatsächlich fast staatsmännisch seriös, aber auch deutlich angespannter. Immer wieder suchen seine blassblauen Augen den Teleprompter, bemüht darum, bloß keinen Fehler zu machen.

Frédéric Arnault ist der zweitjüngste Sohn des LVMH-Patrons Bernard Arnault. Seit drei Jahren schon amtiert er als TAG-Heuer-CEO – und im Moment sieht vieles danach, als ob der nächste Karriereschritt bald anstehen könnte: Wie die „Neue Zürcher Zeitung“ unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll Arnault für „höhere Weihen“ vorgesehen sein, nämlich den Chefposten der ungleich größeren Luxusmarke Bulgari. Dort könnte er den 64-jährigen Jean-Christophe Babin ablösen.

Sämtliche Kinder von Bernard Arnault spielen im weitverzweigten LVMH-Konzern bereits wichtige Rollen – was zur planmäßigen Nachfolgeregelung des Alten gehört, wie Philippe Pelé-Clamour, von der Wirtschaftsuni HEC gegenüber Capital erklärt: „Alle fünf Kinder haben eine Konzernkarriere, alle bekamen dafür einen Mentor zur Seite gestellt, einen externen Konzernmanager, der immer an ihrer Seite war.“ Der ältesten Tochter Delphine, die im Januar an die Spitze von Christian Dior rückte, werden gute Chancen auf die Nachfolge eingeräumt – aber entschieden ist wohl noch nichts. Und so setzt Frédéric Arnault trotz seines jungen Alters alles daran, sich zu beweisen. Bislang mit Erfolg.

Arnault ist der jüngste CEO der Uhrenbranche

In Genf umspielt gelegentlich ein flüchtiges Lächeln seine Augenwinkel, einige Strähnen seines recht störrischen Schopfes lösen sich aus der sorgsamen Drapierung. Doch der dunkelblaue Dior-Anzug sitzt perfekt an seiner schmalen, leicht schlaksigen Silhouette, das weiße Hemd und die ebenfalls dunkelblaue Krawatte unterstreichen die modische Ernsthaftigkeit des 28-Jährigen, als er für seine Keynote auf die Bühne des Messegeländes kommt. Keine weißen Sneaker mehr, die früher sein Alter unterstrichen. Arnault ist jetzt CEO, der jüngste der Uhrenbranche zwar, aber er spaziert jetzt in schwarzen Lederschnürern über das Podest.

„Herzlich willkommen zum Avantgarde-Mindset von TAG Heuer.“ Wuchtige Worte, denen er zunächst eine Rückschau auf das Rekordjahr 2022 für die Marke folgen lässt. Das neue Modell „Aquaracer“ wurde zum Bestseller. TAG Heuer war im Netflix-Spektakel „The Gray Man“ mit Markenbotschafter Ryan Gosling präsent. Das Segment der Smartwatches trägt signifikant zum Ergebnis bei. Gemeinsam mit Red Bull gewann man die Formel-1-Weltmeisterschaft. Und so soll es weitergehen.

Überhaupt läuft es erstaunlich rund bei der 1860 gegründeten Uhrenschmiede, die für ihre Verbindung zum Autorennsport mit Modellen wie „Monza“, „Monaco“ und „Carrera“ sowie Steve McQueen berühmt ist. Dabei musste Frédéric Arnault ausgerechnet im Pandemiejahr 2020 das Zepter übernehmen. Und der damals 25-Jährige legte rasant los. Er kontaktierte so lange sämtliche Entscheidungsträger in der Porsche-Hierarchie per E-Mail, bis man einem Meeting zustimmte. Jetzt schmückt eine langfristige Partnerschaft mit der Sportwagenmarke die Liste seiner Achtungserfolge.

Seit Oktober 2021 gehört Hollywood-Beau Gosling als Kampagnengesicht dazu, der erste Werbeeinsatz des Schauspielers, der sich bisher gegen solche Präsenzen gesträubt hatte. Doch auch er konnte Arnaults Beharrlichkeit schlussendlich nicht widerstehen. Der junge Boss räumt die Distribution auf, senkte die Zahl der Verkaufsstellen von 4000 auf 2500. Statt beliebiger Juweliere sollen eigene Boutiquen und Joint Ventures mit lokalen Platzhirschen den Verkauf vertikalisieren.

Arnault verbietet Preisnachlässe und Sales-Events, erhöhte in diesem April bereits zum dritten Mal in Folge die Preise und stößt bei neuen Modellen ins hochpreisgere, höhermargige Segment vor, etwa mit einem Modell, das im Labor gezüchtete Diamanten schmücken – für über 500.000 Euro. Auch der E-Commerce floriert, 2020 mit plus 329 Prozent, in 2021 noch mal um 87 Prozent.

Arnault peilt die Umsatzmilliarde an

Potenzial sehen Branchenexperten nun vor allem in China, wo man noch unterrepräsentiert ist, was die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Sänger und Schauspieler Cai Xukun beheben soll. Außerdem scheint die Strategie luxuriöser Smartwatches, auf denen man dank NFT-Fan Arnault nun auch Blockchain-zertifizierte Kunst anschauen kann, aufzugehen. TAG Heuer hat hier bei den traditionellen Uhrenmarken die Führung übernommen. Nächstes Ziel, da ist Frédéric Arnault ganz offen, sei die Umsatzmilliarde. Dem Ziel ist er schon ziemlich nah – 2022 wuchs das Geschäft laut Schätzungen von Morgan Stanley um zwölf Prozent auf 730 Mio. Euro (LVMH weist seine Uhren- und Schmucksparte nur ingesamt aus).

Kein Wunder also, dass etliche Medien in ihm bereit den inoffiziellen Nachfolger an der Konzernspitze sehen. Der Sohn studierte wie sein Vater an der École Polytechnique angewandte Mathematik und Informatik. Er absolvierte Praktika bei Facebook und McKinsey, gründete mit einem Kommilitonen ein Start-up für mobilen Zahlungsverkehr, das die zwei nach 18 Monaten an BNP verkauften. 2017 stieg er bei TAG Heuer ein, im Entwicklungsteam der Connected Watch.

Frédéric Arnault spielt Tennis – mal im Doppel gegen den Vater, mal mit Roger Federer. Auch auf dem Klavier soll er virtuos sein, mindestens, so hört man aus dem Familienumfeld, so gut wie oder gar besser als die Mutter Hélène Mercier, und die ist Konzertpianistin. Früher trat er einmal im Jahr mehr oder weniger öffentlich auf, etwa mit dem Moskauer Philharmonieorchester. Nur in der Musik denke er nicht ans Business, gab er einmal zu Protokoll, schließlich sprächen die Arnaults auch im Kreis der Familie 95 Prozent der Zeit über das Geschäft, über die 75 Marken, die zum LVMH-Imperium gehören.

Wenn ein Kind eine dieser Maisons führt, betont das die Bedeutung innerhalb des Konzerns, sagen Insider. Frédéric Arnault spricht neben seiner Muttersprache Französisch noch Deutsch, Italienisch und Englisch. Er speilt Schach, mochte die Netflix-Serie „The Queen’s Gambit“, außerdem Backgammon, Golf, er joggt und kann Kitesurfen. Verbissen um den Sieg kämpfen, das sagen Weggefährten aus dem Studium, das zeichnet ihn aus. Wie den Vater, der mit Sprüchen wie „Natürlich gewinne ich gern“ zitiert wird.

Arnault hat einen exklusiven Freundeskreis

Der Lifestyle des jungen Arnault klingt eher nach Understatement. Er fährt einen 1er BMW, lebt vier Tage in Genf im Hotel, drei Tage in Paris, in einem recht bescheidenen Apartment im 7. Arrondissement. Einmal pro Woche isst er mit den Eltern zu Abend. Exklusiv sind eher seine Kontakte, wie etwa zu einem seiner Mentoren, Tony Fadell, Erfinder des iPod und Mitentwickler des iPhone. Zuletzt wurde über eine Verbindung zur deutschen Influencerin Caro Daur spekuliert, doch laut „Bild“-Zeitung ist Arnaults Freundin die thailändische Sängerin Lisa Manobal.

Zurück zum Geschäft, zurück zu Arnaults Keynote in Genf. Für 2023 stünden die Zeichen auf Angriff, verkündet der TAG-Heuer-Chef. Der 60. Geburtstag des Modells „Carrera“ wird mit einem neuen Chronograph und einem Werk mit Tourbillon gefeiert. „The race never stops“, wenn Arnault das sagt, darf man es ernst nehmen. Ein auf Kinoniveau mit Ryan Gosling von einem erfahrenen Actionregisseur gedrehter Kurzfilm soll verbildlichen, wie sehr man bei der Marke Gas geben will. Auch für die Olympiade in Paris 2024 rechnet sich Arnault große Werbechancen ein. Zwar bleibt Konkurrent Omega der offizielle Zeitnehmer des Sportereignisses, mit Botschaftern wie Skateboarder Sky Brown und Hürdenläuferin Sydney McLaughlin-Levrone sei man, grinst Arnault, auf Goldkurs.

Die wichtigste Kundengruppe der Marke hat Arnault einmal so beschrieben: „Alle, die einmal ungemein erfolgreich sein werden, es aber noch nicht ganz geschafft haben.“ Gut möglich, dass er selbst bald nicht mehr in das Schema passt.