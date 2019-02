Gute Atmosphäre an Bord

Die Luft in Flugzeugkabinen ist oft abgestanden, trocken und generell dem Wohlbefinden abträglich. Panasonic will das künftig mit seinem Lufterfrischer-System „Nanoe“ ändern. Das hat sich laut dem Hersteller bereits in Luxusautos bewährt. Das Modul soll sich einfach in den Vordersitz integrieren lassen. Von dort filtert es schlechte Gerüche, Bakterien, Viren, Allergene und auch Pilzsporen aus der Atemluft. „Nanoe“ soll ab 2021 einsatzbereit sein.