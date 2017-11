as ist der Leitspruch der globalen Kampagne WIN THE RIGHT WAY des schottischen Whisky Herstellers Chivas Regal.

Gelauncht wurde die Kampagne mit US-Schauspieler und Oscar-Gewinner Javier Bardem 2016 in den USA, der Gedanke dahinter wurde jedoch bereits von den beiden Brüdern und Gründern John und James Chivas gelebt, seit sie Anfang des 19. Jahrhunderts begannen ihren luxuriösen Scotch Whisky herzustellen. Diese Lebensphilosophie der beiden Gründer war nicht zuletzt das zentrale Fundament ihrer nachhaltigen Erfolgsgeschichte.

Die Chivas Brüder – Genießer, Visionäre, Handwerker, Unternehmer oder Wohltäter?

John und James Chivas sind eine feine Mischung aus all dem, genau wie der Whisky, den sie kreiert haben. Doch der Weg zum gemeinsamen Erfolg war lang. Einst aufgewachsen auf einer abgelegenen schottischen Farm, machten sich die beiden Brüder auf nach Aberdeen, um ihre Visionen zu verwirklichen. Vor Ort wurde James schnell von einer neuen Welt der Geschmäcker, Gerüche und exquisiten Aromen gefangen. Alles schien möglich: Was sie nicht auf Lager hatten, fanden sie. Was sie nicht fanden, kreierten sie selbst. Als sein Bruder John hinzu kam, wurde das Business ‚Chivas Brothers‘ geboren.

Der einzigartige Geschäftssinn der Brüder, brachte ihnen den hart verdienten Erfolg. Durch die anfänglich einfachen Experimente entwickelten sie sich zu echten Pionieren auf dem Gebiet des Blendings. Die Chivas Brüder wurden für ihre Luxusprodukte berühmt und erhielten Bestellungen aus aller Welt. 1843 wurde James Chivas zum königlichen Hoflieferant ernannt und belieferte Queen Victoria in ihrem Balmoral Landsitz. Doch Erfolg allein reichte ihnen nicht. Sie wollten den Menschen aus ihrer Region etwas zurückgeben: Sie nutzten bei ihrer Whisky-Produktion größtenteils lokale Ressourcen und Rohstoffe und unterstützten so ihre Gemeinde mit ihrem Business. Ihre Lebensphilosophie, brachte ihnen letztlich den Erfolg, nachdem sie strebten – und zwar gemeinsam.

Von einer Lebensphilosophie zur globalen Kampagne

Großzügigkeit und Brüderlichkeit waren nicht nur kennzeichnend für den Erfolg der Chivas Brüder, sondern sind bis heute die zentralen Werte der Marke Chivas Regal. Um diese Werte auch in Zukunft weiter aufleben zu lassen, rief der Whisky-Hersteller die globale Kampagne WIN THE RIGHT WAY ins Leben. Mit US-Schauspieler und Oscar-Gewinner Javier Bardem, hat Chivas nicht nur ein bekanntes Gesicht, sondern auch einen Unterstützer an der Seite, der die Lebensphilosophie der Brüder von damals teilt: “Im Kern dieser Kampagne geht es um Großmut und genau das hat mich besonders angesprochen. „Es geht darum, sich mit Menschen zu umgeben, die einen selbst zu Größerem inspirieren und gleichzeitig diejenigen um dich herum zu inspirieren. Es geht darum, nach der Erfüllung seiner eigenen Ziele zu streben und sich zugleich gegenseitig auf diesem Weg zu unterstützen.“

Seine Geschichte bis an die Spitze war geprägt von Menschen, die ihm auf seinem Weg unterstützt haben und ihm jeden Tag dabei halfen, ein Stück weiter zu wachsen, wie seine Mutter und ebenfalls Schauspielerin Pilar Bardem. Von den Menschen umgeben zu sein, die man liebt, ist für ihn der größte Erfolg den man haben kann: “In diesem Sinne versuche ich einfach nur, sie fühlen zu lassen, wie wichtig und einzigartig jeder von ihnen für mich ist.”

WIN THE RIGHT WAY bedeutet, dass Erfolg nicht das Ziel, sondern vielmehr eine Reise ist. Eine Reise in der andere Menschen, Kollegen, Freunde und Familie eine wichtige Rolle spielen, weil man sich gegenseitig auf seinem Weg unterstützt. Wir können vieles erreichen, aber wir können noch mehr, wenn wir es gemeinsam tun.

