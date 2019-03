„Coole Eleganz ist eine Version, bei der Du Dich selbst und Deinen Look nicht so ernst nimmst…”, fasst Floris van Bommel, Anchor-Mann der Marke, zusammen. Scharfe Silhouetten und prägnante Designs geben die modische Richtung vor. Für Authentizität und Individualität sorgen Botschaften und Zeichnungen auf den Schuhsohlen. Gefertigt wird mit über 280 Handarbeitsschritten pro Modell auch immer noch in der hauseigenen Fabrik in Holland.

Geballte Markenpower zeigt sich in der aufwendigen und einzigartigen Bildsprache der Kampagnen-Shootings in naturgewaltigen Kulissen wie Lappland, Tansania, Kanada, Cuba, Island, Namibia, Nepal, Costa Rica, Alaska, Indien, Mongolei und für die aktuelle Frühjahr/Sommer 2019 Kollektion Äthiopien. Für einzigartigen Wiedererkennungswert mit stylisher Globetrotter-Allure an einsamen, global atemberaubend schönen Plätzen.

Das niederländische Schuhbrand zeigt mittlerweile in eigenen Stores in Köln, Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart für Deutschland Flagge. In Deutschland sind es darüber hinaus derzeit insgesamt 300 Häuser mit insgesamt 550 Türen, die die Marke führen. Darunter Häuser wie Alsterhaus, Breuninger, Engelhorn, Zumnorde, Garhammer, KaDeWe, Oberpollinger oder Görtz.

Wir verlosen:

4 x Edle dressed Oxfords aus olivbraunem Kalbsleder mit aufgestickter Vorderkappe im Wert von je 240,- EURO in Größe 44. Das Finish wurde in Handarbeit aufgebracht und mit einem leichten Farbverlauf versehen. Voll auf Leder setzt der klassisch elegante Style von FLORIS VAN BOMMEL auch beim Futter, Fußbett und der edlen Sohle.

Einsendeschluss ist der 31.03.2019. Der Gewinner wird per Losverfahren ermittelt.

Weitere Styles unter www.florisvanbommel.de