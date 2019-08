Diese Städte haben die beste Work-Life-Balance

#3 Oslo

Oslo ist gleich in mehreren Kategorien Spitzenreiter: Mit 38,9 Stunden haben Arbeitnehmer in der norwegischen Hauptstadt die kürzesten Wochenarbeitszeiten. Das Verhältnis von Männern und Frauen in Politik, Bildung und Wirtschaft ist mit einem Wert von 77,9 ebenfalls am ausgeglichensten. Und auch im Bereich psychische Gesundheitsvorsorge führt Oslo das Ranking mit einem Wert von 68,9 Punkten an. In Sachen Kultur- und Freizeitangebot, genommener Urlaubstage und bezahlter Elternzeit hat die Stadt dagegen Nachholbedarf. Insgesamt reicht es deshalb mit 95,26 Punkten für Platz drei.