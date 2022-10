Wer einen deutschen Reisepass besitzt, darf laut dem Ranking aktuell in 190 Länder einreisen, ohne zuvor ein Visum beantragen zu müssen. In einigen Staaten ist dies lediglich eine Formalie nach der Ankunft am Flughafen. Deutschland war vor zehn Jahren neben Schweden die Nummer zwei in dem Reisefreiheit-Index (168 Länder). Seitdem konnten aber drei Nationen an der Bundesrepublik vorbeiziehen. Die teilt sich aktuell den dritten Platz mit Spanien.