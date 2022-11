An einem Mann kommt in Hollywood bei der Gage niemand vorbei. Tom Cruise wettet bei seinen Leinwandauftritten regelmäßig auf sich selbst. Der Actionveteran, der seine irren Stunts nach wie vor selbst absolviert, gibt sich mit einer vergleichsweise niedrigen Gage zufrieden. Dafür erhält er jedoch eine signifikante Beteiligung an den Einspielergebnissen – und nicht wie andere Schauspieler erst an den Gewinnen. „Variety“ schätzte, dass Cruise am Ende mit dem weltweiten Sensationserfolg „Top Gun: Maverick“ mehr als 100 Mio. Dollar verdient haben wird.