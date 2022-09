Angesichts der Flugpreise nach Portugal hat vermutlich so mancher Tourist im Sommer 2022 lieber ein anderes Ziel gewählt oder hat gleich ganz in Deutschland Urlaub gemacht. Denn Flüge nach Lissabon oder an die Algarve zogen laut Check24 im Schnitt um 52 Prozent an. Statt 256 Euro zahlten Urlauber also beispielsweise 390 Euro.