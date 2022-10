Diese E-Autos laden am schnellsten

von Nina Jerzy Besser als perfekt: Koreanische Mittelklasse schlägt in einem Lade-Ranking deutsche Luxusautos. Der Sieger saugt in 20 Minuten Strom für über 300 Kilometer – und sprengt damit die Erwartungen

Eine große Reichweite bringt E-Autobesitzern häufig wenig, wenn das Laden dann ewig dauert. Immer mehr Käufer setzen deshalb auf Modelle, die in sehr kurzer Zeit viel Strom tanken können. Hier will die Beratungsgesellschaft P3 aus Stuttgart mit ihrem mittlerweile dritten „Charging Index Report“ eine Entscheidungshilfe liefern. Nach Ansicht des Unternehmens erlauben die offiziellen Ladeleistungen der Hersteller wenig Aufschluss darüber, wie viele Kilometer ein Fahrzeug tatsächlich binnen einer bestimmten Zeitspanne in die Batterie pumpen kann. Der Index nimmt für sich in Anspruch, die reale Ladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen vergleichbar zu machen, indem Ladekurve und tatsächliche Reichweite in Relation gesetzt werden.

„Der Idealwert des P3 Charging Index von 1,0 entspricht der Fähigkeit der E-Fahrzeuge, 300 km reale Reichweite innerhalb von 20 Minuten nachzuladen und so eine alltagstaugliche Langstreckenmobilität aus Kundensicht zu gewährleisten“, informierte die unter anderem auf Technologiestrategie spezialisierte Beratungsgesellschaft zur Veröffentlichung des neuen Berichts. In dem gab es eine Premiere zu verkünden: Zum ersten Mal konnte ein Fahrzeug den Idealwert von 1,0 übertreffen.

Für die dritte Ausgabe des Lade-Tests wurden 21 Modelle untersucht. Sie sollen den Angaben zufolge eine möglichst großen Marktquerschnitt abbilden. Allerdings prüfte P3 nur Fahrzeuge, die von den Herstellern für Pressevertreter bereitgestellt wurde.