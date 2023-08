#10 Mercedes-Benz

Technik von der Rennstrecke plus luxuriöse Ausstattung und Fahrkomfort – bei dieser Rechnung vieler führender Automarken sind Strafzettel und Punkte in Flensburg oft die naheliegende Konsequenz. Fahrer von Wagen mit Mercedes-Stern zeigen sich dabei noch vergleichsweise zurückhaltend, was Verstöße anbelangt. Check24 hat die 2022 über das Vergleichsportal abgeschlossenen Kfz-Versicherungen untersucht. 4,4 Prozent der Halter eines Mercedes-Benz gaben demnach an, Punkte im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes zu haben. Das bedeutete Platz zehn im Ranking.

