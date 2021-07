Pappkameraden

New Tendency bringen mit klaren Linien Stahl in seine schönste Form: Eine Diplomarbeit „My Bauhaus is better than yours“ zu nennen klingt mutig. Aber passend, wenn man wie Manuel Goller damit sein Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar abschließt. Gut, später gab es mal Zwist mit einem Heimwerkermarkt, doch das sind Histörchen. Wichtiger: Das Selbstbewusstsein und eine klare Vision hat sich der Designer bewahrt, der mit seinem Bruder Christoph und dem Kommilitonen Sebastian Schönheit 2012 in Berlin New Tendency gründete. Alle Accessoires und Möbel beginnen ihre Reise übrigens als akribisches Pappmodell. Und erst wenn nichts mehr überflüssig ist, nickt das Trio zustimmend. newtendency.com