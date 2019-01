Im Oktober 2018 sorgte Banksy für Aufregung beim Auktionshaus Sotheby’s in London. Der Street-Art-Künstler baute einen versteckten Schredder in den Rahmen des zur Versteigerung angebotenen Bildes Girl With Balloon und ließ ihn das Bild in Schnipsel schneiden, kurz nachdem der Hammer gefallen war. Kaufpreis: etwas über eine Million Pfund, also circa 1,15 Millionen Euro.

Mit diesem stolzen Preis bewegt sich Banksy aber immer noch in ganz anderem Fahrwasser als die teuersten auf Auktionen verkauften Gemälde des Jahres. Platz eins belegt Amedeo Modigliani, dessen Gemälde „Nu couché (sur le côté gauche)“ über 155 Mio. Dollar erzielen konnte.

Preise im zwei oder dreistelligen Millionenbereich werden fast nur für Kunst aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gezahlt. Picasso ist gleich zwei mal in den Top Ten vertreten. Die Künstler sind alle Männer und – mit einer Ausnahme – alle tot. Als einziger lebener Künstler hat es der 1937 geborene David Hockney unter die ersten Zehn geschafft.

Das Porträt der Marie-Thérèse Walter von Pablo Picasso kam zum ersten Mal auf den Markt und erzielte bei der Versteigerung knapp 70 Millionen Dollar, was nur für den zehnten Platz reichte. Die Käufer blieben ungenannt. Wie übrigens auch bei dem geschredderten Werk von Banksy. Der neue Eigentümer sei allerdings „überrascht von der Geschichte“, wie Sotheby’s mitteilte. Ob es eine negative Überraschung ist, wird sich zeigen. Das geschredderte Werk dürfte noch an Wert gewonnen haben, nachdem die Geschichte weltweit durch die Presse ging.

Künstler Werk Entstehungsjahr Preis in USD 1. Amedeo Modigliani Nu couché (sur le côté gauche) 1917 157.159.000 2. Pablo Picasso Fillette à la corbeille fleurie 1905 115.000.000 3. Edward Hopper Chop Suey 1929 91.875.000 4. David Hockney Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) 1972 90.312.500 5. Kasimir Malewitsch Suprematistische Komposition 1916 85.812.500 6. Claude Monet Nymphéas en fleur ca. 1914-17 84.687.500 7. Henri Matisse Odalisque couchée aux magnolias 1923 80.750.000 8. Constantin Brancusi La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Clunard) 1928-32 71.000.000 9. Willem de Kooning Woman as Landscape 1954-55 68.937.500 10. Pablo Picasso Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter) 1937 68.709.064

Datenquelle: Mutual Art