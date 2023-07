Die Touristen sind zurück – doch viele Städte wollen sie nicht mehr

von Simon Kuper Städte wie Amsterdam, Paris oder Rom werden von Touristen überflutet. Viele Einheimische sind genervt und sehnen sich nach der touristenfreien Corona-Zeit. Immer mehr Städte wehren sich

Touristen grinsen für Selfies vor den Toren von Auschwitz. Touristen stürzen sich in Roms berühmten Trevi-Brunnen. Ein Mann ritzt seinen und den Namen seiner Freundin – „Ivan + Hayley 23“ – in die 2.000 Jahre alte Mauer des Kolosseums. Eine russische Influencerin wird zusammen mit ihrem Ehemann aus Bali ausgewiesen, nachdem sie ein Nacktfoto von sich vor einem heiligen und 700 Jahre alten Banyanbaum gepostet hatte. In Amsterdam liegen Teilnehmer von Junggesellenabschieden in Penisanzügen kotzend in der Gosse.