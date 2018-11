#6 Genf und Seoul

Die Metropolen aus der Schweiz und aus Südkorea teilen sich in dem Ranking den sechsten Platz. Sie erreichen im Index einen Wert von 106 (New York = 100). Der festgelegte Warenkorb war in Seoul fast 50 Prozent teurer als in New York. Seouls Platzierung blieb unverändert. Genf kletterte einen Rang.