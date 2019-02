#7 Mercedes-Benz S 350 CDI

Mercedes-Benz war 2017 die am vierthäufigsten gestohlene Automarke in Deutschland. Auch dieser Autobauer ist mit zwei Modellen in den Top 10 vertreten. Die S-Klasse macht auf Platz sieben den Anfang. Das Modell Mercedes-Benz S 350 CDI 221 verursachte den Versicherungen durchschnittlich einen Schadenaufwand in Höhe von 56.314 Euro. Das war der vierthöchste Wert unter den zehn meistgestohlenen Automodellen. Auf 1000 geklaute Wagen kam 10,6 Modelle der Mercedes-Oberklasse.