Exklusiv für den Capital-Kunstkompass fertigt traditionell ein renommierter Künstler ein Werk in limitierter Auflage an. In diesem Jahr: Jim Avignon

Den Kunstfreunden unter den Capital-Lesern ist das Allroundtalent Jim Avignon schon länger ein Begriff. Der Berliner, der lange Zeit in New York lebte, produzierte für die Kompass-Edition bereits 2006 ein limitiertes Werk, dessen Titel „Kunst=Kapital“ als Kommentar zur berühmten gleichlautenden These von Joseph Beuys gelesen werden konnte. Alle 77 Exemplare waren damals im Handumdrehen verkauft.

Nun hat sich Jim Avignon erneut für eine Kompass-Edition gewinnen lassen. Der zwischen Pop-Art, Street-Art und Comic-Kunst changierende Kreative gehört zu den produktivsten Protagonisten des internationalen Kunstbetriebs. Mit Humor, Fantasie und äußerst moderaten Preisen für seine knallbunten Werke mischt er den Betrieb auf. „Ich halte nichts von diesen verrückten Preissteigerungen im Kunstmarkt“, sagt Avignon. „Jeder soll sich meine Kunst leisten können.“

Damit kommt er gut an bei Sammlern und unkonventionellen Ausstellungshäusern wie seiner Berliner Galerie Urban Spree in Friedrichshain. Der Autodidakt, der sich als „friendly dog in an unfriendly world“ charakterisiert, stellt seine Kunst zusammen mit sinnverwirrenden Soundcollagen bevorzugt in Technoclubs und schrägen Ladenlokalen zur Schau. Schon im wilden Berlin der 90er-Jahre galt der Maler, Installationskünstler, Komponist, Trickfilmer, Musiker, Performer und Organisator von Aktionskunstprojekten als Szenematador, der mit starkfarbigen Bildern Politik, Wirtschaft und das Lebensgefühl einer multinationalen Gesellschaft interpretiert. Avignon über Avignon: „Mich reizt das Zappen zwischen Mainstream und Underground.“

Die Arbeit, die Avignon für den Kunstkompass 2017 angefertigt hat, ist in zwei Varianten erhältlich und wieder auf 77 Exemplare limitiert. Avignon tritt damit nicht nur in seine eigenen, sondern auch in andere prominente Fußstapfen: Unter den Künstlern, die in der Vergangenheit Editionen fertigten, sind so schillernde Namen wie Tony Cragg, Jörg Immendorff und Joseph Beuys.

Möchten Sie die Edition bestellen?

Die Kompass-Edition wird von Linde Rohr-Bongard in ihrem Verlag „art aktuell“ herausgegeben. Von ihr können Sie die limitierten Exemplare erwerben.

Auflage: 2 x 77 Exemplare

Der Preis pro nummerierter und signierter Grafik beträgt 133 Euro, beide Arbeiten zusammen kosten 244 Euro inkl. USt., zzgl. 16 Euro Versand

Wenden Sie sich zur Bestellung per Mail an „art aktuell“: kompassedition@gmx.de